Из-за дефекта Nikola отзывает 200 электрогрузовиков. Эксперты опасаются удара по репутации скандального стартапа.

Источник изображения: pxfuel.com

Скандальный американский стартап Nikola, производящий электрические грузовики, объявил об отзыве более 200 машин из-за неисправности в системе охлаждения аккумуляторов. По данным компании, дефект может привести к утечкам охлаждающей жидкости и перегреву батарей.

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Решение об отзыве было принято после расследования инцидента, произошедшего в июне этого года на парковке штаб-квартиры Nikola. Тогда из-за перегрева загорелся припаркованный грузовик. Специалисты, привлеченные для выяснения причин, пришли к выводу, что пожар произошел по техническим причинам, а не был поджогом.

Отзываемые машины составляют около 60% всех электрогрузовиков Nikola, произведенных в 2022 году. Это практически все автомобили, поставленные клиентам. Остальные находятся на хранении у компании.

Nikola уведомила об отзыве транспортный регулятор США и временно приостановила продажи электромобилей. В компании отмечают, что сосредотачиваются на производстве грузовиков на топливных элементах, которые изначально были основным направлением бизнеса.

Отзыв усугубляет финансовые трудности стартапа, который в последние месяцы балансирует на грани банкротства. Акции Nikola продолжают падать после скандала с обвинением основателя компании Тревора Милтона в мошенничестве. Эксперты полагают, что будущее Nikola неопределенно.