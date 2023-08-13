Система получает данные с более чем 1000 поворотных камер и анализирует изображения, чтобы выявить потенциальные очаги возгорания

Источник изображения: pxfuel.com

Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии представил программу ALERTCalifornia, которая использует искусственный интеллект для раннего обнаружения лесных пожаров. Система получает данные с более чем 1000 поворотных камер и анализирует изображения, чтобы выявить потенциальные очаги возгорания.

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При обнаружении ALERTCalifornia оповещает экстренные службы для проверки и реагирования. Программа уже помогла быстро локализовать лесной пожар на отдаленной территории к востоку от Сан-Диего. Благодаря раннему оповещению удалось задействовать 60 пожарных и технику, что позволило потушить огонь в течение 45 минут.

Система также использует данные аэрофотосъемки и лидарного сканирования для анализа растительности и рельефа местности. Это помогает точно оценить пожарную опасность в разных районах. По словам разработчиков, ALERTCalifornia проанализировала петабайты изображений, чтобы научиться отличать дым от других объектов.

В целом программа выглядит многообещающей для раннего реагирования на лесные пожары. Однако эксперты отмечают, что пока рано говорить об общей эффективности системы. Для этого требуется более масштабное тестирование. Тем не менее, первые результаты дают надежду, что ИИ поможет спасать леса Калифорнии от огня.