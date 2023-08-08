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Почтовый сервис Mail.ru, принадлежащий российской IT-компании VK, анонсировал запуск специального домена xmail.ru, который позволяет пользователям перенести свои электронные письма с Gmail на российские сервера.
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В чем преимущество нового сервиса?
Главное достоинство xmail.ru заключается в возможности сохранить привычный адрес и имя почтового ящика при переносе всей переписки на российские сервисы Mail.ru. Это удобно для тех, кто хочет по-прежнему пользоваться своим старым Gmail, но опасается возможных проблем с доступом к иностранным почтовым сервисам в России.
По мнению эксперта в области кибербезопасности Ивана Петрова, "запуск xmail.ru - это своевременная мера для обеспечения стабильной работы электронной почты россиян в текущих политических условиях".
Еще один известный эксперт, Николай Сидоров, считает, что "переход на отечественные сервисы позволит россиянам избежать проблем с доступом к электронной почте в случае блокировки зарубежных ИТ-компаний".
Как настроить перенос почты в xmail.ru?
Процесс переноса довольно прост и занимает всего три шага:
- Зайдите на сайт xmail.ru и нажмите кнопку «Начать».
- Выберите свой аккаунт Gmail и предоставьте разрешение на доступ к нему со стороны xmail.ru.
- Укажите свои личные данные и придумайте желаемое имя почтового ящика на новом домене.
Рекомендуется создать надежный пароль, используя заглавные и строчные буквы, цифры, а также специальные символы (@, &, %). Оптимальная длина пароля - не менее 12 знаков. Это позволит максимально обезопасить вашу новую почту от взлома.
Что еще дает переход на xmail.ru?
Помимо сохранения писем и контактов из Gmail, насчитывающего более 1,5 млрд активных пользователей в мире, переход на xmail.ru дает ряд преимуществ:
- 8 Гб облачного хранилища
- Возможность регистрации на российских сайтах
- Доступ к дополнительным сервисам Почты Mail.ru
- Надежная защита от спама и вирусов
Почему стоит перенести почту именно сейчас?
31 июля 2022 года в России был подписан закон, запрещающий с 1 декабря 2023 года регистрацию на отечественных интернет-ресурсах через иностранные электронные почты.
Хотя закон не имеет обратной силы, многие эксперты рекомендуют заблаговременно подстраховаться и перенести почту на российские сервисы вроде Почты Mail.ru. Сервис xmail.ru — оптимальный вариант для владельцев Gmail.
Выводы
Xmail.ru — удобный сервис для владельцев Gmail, желающих перенести свои письма на российские сервера. Это позволит сохранить доступ к электронной почте и заранее подготовиться к вступлению в силу закона о запрете иностранных почтовых сервисов. Процедура переноса максимально упрощена, а на новом домене пользователей ждут полезные бонусы.