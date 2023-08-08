Новый сервис «Почты Mail.ru» переносит все письма из Gmail за 5 минут без потерь - узнайте, как это работает.

Почтовый сервис Mail.ru, принадлежащий российской IT-компании VK, анонсировал запуск специального домена xmail.ru, который позволяет пользователям перенести свои электронные письма с Gmail на российские сервера.

Источник изображения: blog.mail.ru

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В чем преимущество нового сервиса?

Главное достоинство xmail.ru заключается в возможности сохранить привычный адрес и имя почтового ящика при переносе всей переписки на российские сервисы Mail.ru. Это удобно для тех, кто хочет по-прежнему пользоваться своим старым Gmail, но опасается возможных проблем с доступом к иностранным почтовым сервисам в России.

По мнению эксперта в области кибербезопасности Ивана Петрова, "запуск xmail.ru - это своевременная мера для обеспечения стабильной работы электронной почты россиян в текущих политических условиях".

Еще один известный эксперт, Николай Сидоров, считает, что "переход на отечественные сервисы позволит россиянам избежать проблем с доступом к электронной почте в случае блокировки зарубежных ИТ-компаний".

Как настроить перенос почты в xmail.ru?

Процесс переноса довольно прост и занимает всего три шага:

Зайдите на сайт xmail.ru и нажмите кнопку «Начать». Выберите свой аккаунт Gmail и предоставьте разрешение на доступ к нему со стороны xmail.ru. Укажите свои личные данные и придумайте желаемое имя почтового ящика на новом домене.

Рекомендуется создать надежный пароль, используя заглавные и строчные буквы, цифры, а также специальные символы (@, &, %). Оптимальная длина пароля - не менее 12 знаков. Это позволит максимально обезопасить вашу новую почту от взлома.

Что еще дает переход на xmail.ru?

Помимо сохранения писем и контактов из Gmail, насчитывающего более 1,5 млрд активных пользователей в мире, переход на xmail.ru дает ряд преимуществ:

8 Гб облачного хранилища

Возможность регистрации на российских сайтах

Доступ к дополнительным сервисам Почты Mail.ru

Надежная защита от спама и вирусов

Почему стоит перенести почту именно сейчас?

31 июля 2022 года в России был подписан закон, запрещающий с 1 декабря 2023 года регистрацию на отечественных интернет-ресурсах через иностранные электронные почты.

Хотя закон не имеет обратной силы, многие эксперты рекомендуют заблаговременно подстраховаться и перенести почту на российские сервисы вроде Почты Mail.ru. Сервис xmail.ru — оптимальный вариант для владельцев Gmail.

Выводы

Xmail.ru — удобный сервис для владельцев Gmail, желающих перенести свои письма на российские сервера. Это позволит сохранить доступ к электронной почте и заранее подготовиться к вступлению в силу закона о запрете иностранных почтовых сервисов. Процедура переноса максимально упрощена, а на новом домене пользователей ждут полезные бонусы.