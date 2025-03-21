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Шведский стартап Rerun привлек $17 млн для развития OpenSource AI
Стокгольмский стартап Rerun, разрабатывающий open-source платформу для работы с данными в области "Физического AI", привлек $17 млн в рамках seed-раунда. Инвестиции, возглавляемые Point Nine Capital, помогут компании ускорить разработку инструментов для интеграции AI в робототехнику, дроны и автономные транспортные средства.

Команда Rerun

С развитием генеративного AI и его интеграцией в физический мир через робототехнику, дроны и автономные транспортные средства, возникает необходимость в эффективном сопряжении облачных AI-систем с реальными условиями. Стокгольмский стартап Rerun, специализирующийся на разработке инструментов для работы с данными в области "Физического AI", привлек $17 млн в рамках seed-раунда. Эти средства помогут разработчикам AI преодолеть сложности при переходе от кода к реальным условиям эксплуатации.

Инвестиционный раунд возглавила немецкая компания Point Nine Capital, что увеличило общий объем финансирования Rerun до $20,2 млн с момента основания компании в 2022 году.

Сооснователь и CEO Rerun Николас Вест отметил, что AI, работающий в физическом мире, уже переживает бум. По его словам, платформа Rerun, включающая базу данных и облачные решения, разработана специально для работы с мультимодальными данными, такими как видеопотоки, 3D-сцены и тензоры. Это позволяет разработчикам визуализировать и анализировать данные, поступающие с датчиков, что упрощает отладку и улучшает понимание работы AI-систем в реальных условиях.

"Существующая инфраструктура данных для AI не адаптирована для работы с физическими данными, а традиционные инструменты робототехники не предназначены для мира машинного обучения. Это создает значительные трудности для разработчиков", — пояснил Вест.

Он также подчеркнул, что создание AI для физического мира может привести к эффекту "маховика данных": чем умнее система, тем больше роботизированных устройств можно внедрить, что, в свою очередь, генерирует больше данных для обучения моделей и улучшения их работы.

Платформа Rerun уже используется в open-source проектах таких компаний, как Meta, Google, Hugging Face и Unitree. Команда стартапа состоит из опытных специалистов, ранее работавших в Apple, AWS, Meta, Unity, Zenly и Zipline. CTO компании Эмиль Эрнерфельдт также является создателем egui — крупнейшего open-source фреймворка для создания графических интерфейсов на языке Rust.

Рикардо Секерра Амрам, партнер Point Nine, отметил, что успех Rerun в open-source стал ключевым фактором для инвестиций. "Работа Rerun в области open-source позволила им завоевать доверие ведущих компаний в мире Физического AI", — заявил он.

В раунде также приняли участие Sunflower Capital и существующие инвесторы Costanoa Ventures и Seedcamp.

#news #artificial intellegence #robots #physical ai
Источник: techcrunch.com
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