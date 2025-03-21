Социальная сеть Bluesky, открытый конкурент X (бывший Twitter), внесла изменения, которые позволят издателям более эффективно отслеживать реферальный трафик, поступающий с её платформы. Как сообщила сотрудница Bluesky Эмили Лю, компания теперь перенаправляет реферальный трафик через субдомен "go", что упрощает для издателей идентификацию посетителей, перешедших на их сайт по ссылкам, опубликованным в Bluesky.

Автор : Jaque Silva/NurPhoto/ Getty Images

Социальная сеть Bluesky, открытый конкурент X (бывший Twitter), внесла изменения, которые позволят издателям более эффективно отслеживать реферальный трафик, поступающий с её платформы. Как сообщила сотрудница Bluesky Эмили Лю, компания теперь перенаправляет реферальный трафик через субдомен "go", что упрощает для издателей идентификацию посетителей, перешедших на их сайт по ссылкам, опубликованным в Bluesky.

Когда пользователь нажимает на ссылку в Bluesky, он видит кратковременное перенаправление через URL-адрес "go.bsky.app", после чего попадает на сайт издателя. Это позволяет аналитическим системам издателей определить, что посетитель пришел из Bluesky.

Как отметила Лю в своем посте, изменения были внедрены после того, как новостные издания заметили рост вовлеченности в виде лайков и репостов в приложении, но испытывали трудности с определением того, как это влияет на реальный трафик на их сайты.

Привлечение издателей является важной задачей для Bluesky, особенно если платформа стремится стать источником новостей в реальном времени, подобно X.

Уже несколько новостных изданий сообщают о росте реферального трафика с Bluesky. Некоторые из них отмечают, что Bluesky обогнала по этому показателю такие платформы, как Threads от Meta и X Илона Маска. Например, The Boston Globe в ноябре 2024 года сообщил, что трафик с Bluesky был в три раза выше, чем с Threads, а конверсия в платные подписки — в 4,5 раза выше. Редактор Guardian Australia Дэйв Эрли также поделился, что трафик с Bluesky на сайт издания в два раза превысил показатели Threads, а в 2024 году реферальный трафик с Bluesky оказался выше, чем с X.

The New York Times и другие издания также отмечают рост вовлеченности пользователей благодаря Bluesky.

Операционный директор Bluesky Роуз Ван объяснила, что рост реферального трафика связан с тем, что платформа "не понижает видимость ссылок", в отличие от конкурентов. Это замечание было направлено в адрес Threads и X, последний из которых изменил способ отображения ссылок в приложении, чтобы стимулировать пользователей публиковать контент непосредственно на платформе, а не делиться внешними ссылками. Владелец X Илон Маск подтвердил, что алгоритм платформы оптимизирован для увеличения времени, проводимого на X, поэтому ссылки получают "меньше внимания".

По данным аналитической компании Similarweb, в ноябре 2024 года Bluesky сгенерировала 38,6 миллионов переходов на внешние сайты, включая новостные издания, в то время как Threads обеспечил 24,5 миллионов переходов. Однако 42% трафика Threads направлялись на его родственное приложение Instagram, а не на сайты издателей.

TechCrunch обратился в Bluesky с запросом о точной дате внедрения изменений, связанных с субдоменом "go", однако компания пока не предоставила комментариев.

Ранее, в ноябре 2024 года, Bluesky отказалась от другого решения проблемы реферального трафика, которое включало возможность отключения функции. Эмили Лю также сообщила, что проблема с реферальным трафиком была решена в обновлении, выпущенном 10 марта 2025 года. В среду она добавила, что в ночь на понедельник была выпущена еще одна версия функции, устраняющая дополнительные ошибки.

Источник : TechCrunch