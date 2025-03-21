Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Smile2kk
Bluesky упрощает отслеживание реферального трафика для издателей
Социальная сеть Bluesky, открытый конкурент X (бывший Twitter), внесла изменения, которые позволят издателям более эффективно отслеживать реферальный трафик, поступающий с её платформы. Как сообщила сотрудница Bluesky Эмили Лю, компания теперь перенаправляет реферальный трафик через субдомен "go", что упрощает для издателей идентификацию посетителей, перешедших на их сайт по ссылкам, опубликованным в Bluesky.

Автор : Jaque Silva/NurPhoto/ Getty Images

Социальная сеть Bluesky, открытый конкурент X (бывший Twitter), внесла изменения, которые позволят издателям более эффективно отслеживать реферальный трафик, поступающий с её платформы. Как сообщила сотрудница Bluesky Эмили Лю, компания теперь перенаправляет реферальный трафик через субдомен "go", что упрощает для издателей идентификацию посетителей, перешедших на их сайт по ссылкам, опубликованным в Bluesky.

Когда пользователь нажимает на ссылку в Bluesky, он видит кратковременное перенаправление через URL-адрес "go.bsky.app", после чего попадает на сайт издателя. Это позволяет аналитическим системам издателей определить, что посетитель пришел из Bluesky.

Как отметила Лю в своем посте, изменения были внедрены после того, как новостные издания заметили рост вовлеченности в виде лайков и репостов в приложении, но испытывали трудности с определением того, как это влияет на реальный трафик на их сайты.

Привлечение издателей является важной задачей для Bluesky, особенно если платформа стремится стать источником новостей в реальном времени, подобно X.

Уже несколько новостных изданий сообщают о росте реферального трафика с Bluesky. Некоторые из них отмечают, что Bluesky обогнала по этому показателю такие платформы, как Threads от Meta и X Илона Маска. Например, The Boston Globe в ноябре 2024 года сообщил, что трафик с Bluesky был в три раза выше, чем с Threads, а конверсия в платные подписки — в 4,5 раза выше. Редактор Guardian Australia Дэйв Эрли также поделился, что трафик с Bluesky на сайт издания в два раза превысил показатели Threads, а в 2024 году реферальный трафик с Bluesky оказался выше, чем с X.

The New York Times и другие издания также отмечают рост вовлеченности пользователей благодаря Bluesky.

Операционный директор Bluesky Роуз Ван объяснила, что рост реферального трафика связан с тем, что платформа "не понижает видимость ссылок", в отличие от конкурентов. Это замечание было направлено в адрес Threads и X, последний из которых изменил способ отображения ссылок в приложении, чтобы стимулировать пользователей публиковать контент непосредственно на платформе, а не делиться внешними ссылками. Владелец X Илон Маск подтвердил, что алгоритм платформы оптимизирован для увеличения времени, проводимого на X, поэтому ссылки получают "меньше внимания".

По данным аналитической компании Similarweb, в ноябре 2024 года Bluesky сгенерировала 38,6 миллионов переходов на внешние сайты, включая новостные издания, в то время как Threads обеспечил 24,5 миллионов переходов. Однако 42% трафика Threads направлялись на его родственное приложение Instagram, а не на сайты издателей.

TechCrunch обратился в Bluesky с запросом о точной дате внедрения изменений, связанных с субдоменом "go", однако компания пока не предоставила комментариев.

Ранее, в ноябре 2024 года, Bluesky отказалась от другого решения проблемы реферального трафика, которое включало возможность отключения функции. Эмили Лю также сообщила, что проблема с реферальным трафиком была решена в обновлении, выпущенном 10 марта 2025 года. В среду она добавила, что в ночь на понедельник была выпущена еще одна версия функции, устраняющая дополнительные ошибки.

Источник : TechCrunch

#news #bluesky #app #social networks
Источник: techcrunch.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
7
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
4
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
На российских маркетплейсах массово продаются поддельные флеш-накопители
6
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
В Европе заявляют, что без них вывозить ценные ресурсы из Украины у США не получится
2
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Представлен интерьер нового электрического внедорожника BYD Haishi 05 EV
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
2
В китайском небе снова появился самолет 6-го поколения J-36 с тремя силовыми установками
+
Geely вышла на Wildberries и организовала продажу собственных автомобилей
1
Apple разрабатывает не только складные смартфоны, а также и другие складные устройства
+
В XDA развеяли 5 распространенных мифов о 3D-принтерах и 3D-печати
2
Исследование показало, что подписи к мемам, сгенерированные ИИ, в среднем смешнее, чем человеческие
+
Nvidia представила свой первый настольный компьютер на базе 72-ядерного Grace Blackwell Ultra
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 572.83 для Half-Life 2 RTX, AC Shadows и других новинок
1

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
239
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
72
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Мои причитания и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 2
5
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
73
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
23
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
27
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
2
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
20
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7

Сейчас обсуждают

komatoz2000
07:32
Лично мой рейтинг 1. МКПП 2. Классическая гидравлика 3. Вариатор 4. АКПП- робот меньше всего тачка жрёт на роботе, потом механика и вариатор, классический гидрач самый жрущий, н о при этом из всех ав...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Лев Колл
07:15
В бой защитники интел и Нвидиа искореним амудэшную нечисть. Хахах гоняю на z590 11400f и RTX 3050 в планах сменить на 4060 16 гб 3200.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
VAKT
07:14
От 1/2" до 1" в основном. Теоретический предел светосилы равен 0,5 перепрыгнуть его ещё трудней чем критерий Релея. Ну и разрешающая способность оптического тракта много хуже тех 10000 линий на санти...
Sony готовит свою первую 200-мегапиксельную камеру для мобильных устройств
Алексей Сизиков
06:58
Это же онанизм чистой воды, только посредством резиновой Зины)))
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Алексей Сизиков
06:56
В 20 году новая ряженка 1600? Этот проц вышел в продажу ещё летом 17 года , или это 1600 AF? По сути это та же ряженка только сделанная по нормам зен+, то есть это фактически ряженка 2600. Но даже н...
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
eai
06:49
Risen 3 - великолепная игра, как и вся серия Risen. Альтернативно одаренный автор опять лезет играть в то, о чем видимо не имеет понятия. Хотя насчет аркании соглашусь - хрень редкостная, тут спору не...
Мои причитания и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 2
Karmboros
06:35
Приверженность амд шлаку объединяет множество умственно деградировавших гомогеев по всему миру, я же с уверенностью могу сказать что не причисляю себя к их числу и считаю амд куском навоза
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
NuclearMissionJam
06:22
Иногда доставать с антресолей, протирать пыль. Все))
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
леонид купреев
06:07
Как мы понимаем начался откровенный грабеж украины? Хозяева начали драку за ресурсы
Пэт Гелсингер критикует высокие цены графических процессоров NVIDIA для ИИ
Юрий Белов
05:54
Не читая эту простыню отвечу - тупо нет денег лишних, поэтому и сидишь на этом динозавре
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем