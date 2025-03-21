В последние годы разработчики всё чаще жалуются на комиссии, которые Apple и Google взимают за распространение приложений через App Store и Play Store. Многие создатели приложений отмечают, что обе компании затрудняют возможность заработка вне их экосистем. Нью-Йоркская платформа управления доходами Adapty намерена изменить эту ситуацию с помощью своего нового продукта под названием FunnelFox, который помогает привлекать клиентов через веб-сайты или веб-приложения.

FunnelFox

В последние годы разработчики всё чаще жалуются на комиссии, которые Apple и Google взимают за распространение приложений через App Store и Play Store. Многие создатели приложений отмечают, что обе компании затрудняют возможность заработка вне их экосистем. Нью-Йоркская платформа управления доходами Adapty намерена изменить эту ситуацию с помощью своего нового продукта под названием FunnelFox, который помогает привлекать клиентов через веб-сайты или веб-приложения.

Идея FunnelFox проста: он позволяет разработчикам создавать опросы или интерактивные веб-страницы для привлечения и onboarding клиентов. После оплаты пользователь получает ссылку для скачивания приложения. Таким образом, разработчики могут избежать уплаты до 30% комиссии магазинов приложений.

«Год назад я общался с нашими ключевыми клиентами, использующими продукт для отслеживания доходов, и понял, что они привлекают значительную часть клиентов через веб-каналы, создавая воронки продаж самостоятельно. Мы увидели в этом большую возможность и решили разработать FunnelFox, чтобы упростить создание веб-воронок для всех», — рассказал TechCrunch генеральный директор Adapty Виталий Давыдов.

Более года Adapty тестировала FunnelFox с закрытой группой из более чем 100 клиентов. За это время компания зафиксировала $20 млн дохода, а клиенты отметили двукратный рост выручки по сравнению с прямыми мобильными покупками в приложениях.

FunnelFox предлагает инструмент с функцией drag-and-drop для создания опросов, а также использует искусственный интеллект, который предлагает вопросы на основе ссылок на приложение в App Store или Play Store.

У Adapty два основных направления бизнеса: SDK для управления подписками и платформа для маркетологов, позволяющая анализировать целевую аудиторию и оценивать пожизненную ценность клиента. FunnelFox стал новейшим дополнением к этому набору инструментов. Клиенты могут использовать FunnelFox отдельно от Adapty, даже если они уже применяют другие решения для отслеживания доходов, такие как RevenueCat.

FunnelFox работает по модели распределения доходов, получая процент с каждого привлечённого пользователя. Adapty планирует ввести многоуровневую систему ценообразования для FunnelFox, но пока не раскрывает деталей.

Компания привлекла $2,5 млн инвестиций и, по словам Давыдова, уже вышла на прибыльность. Хотя стартап не активно ищет финансирование, он открыт для обсуждения новых раундов.

На данный момент Adapty обслуживает 10 000 приложений и отслеживает $1,2 млрд дохода в год. Для сравнения, в 2022 году компания работала с 2 500 приложений. Давыдов отмечает, что компания стабильно растёт как по количеству приложений, так и по объёму отслеживаемой выручки.

В будущем Adapty планирует активнее внедрять искусственный интеллект в свои продукты. В частности, компания хочет использовать ИИ для создания платежных экранов, которые будут повышать конверсию за счёт рекомендаций по дизайну и ценам.