Meta объявила о запуске своего виртуального помощника с искусственным интеллектом, Meta AI, в Европейском союзе. Однако функционал европейской версии будет ограничен по сравнению с американской из-за строгих норм защиты данных. Ассистент будет доступен в WhatsApp, Facebook, Instagram и других платформах, но без возможности создания изображений и стилизованных селфи.

Автор:Jonathan Raa/NurPhoto / Getty Images

В условиях продолжающегося регулирования со стороны европейских органов по защите данных, Meta объявила в четверг о запуске своего виртуального помощника с искусственным интеллектом, Meta AI, в Европейском союзе. Этот чат-бот будет интегрирован в социальные платформы компании, однако с ограниченным набором функций по сравнению с версией, доступной в США.

Кроме того, Meta подтвердила, что Meta AI появится в WhatsApp в Великобритании, где до этого был доступен только в Facebook, Instagram и очках Ray-Ban Meta. В США ассистент доступен с 2023 года и предлагает такие функции, как генерация изображений и создание стилизованных селфи, которые пока не будут доступны в Европе.

На этой неделе Meta AI начнет внедряться во всех 27 странах ЕС, а также в 14 других европейских странах, включая Исландию, Норвегию, Сербию и Швейцарию. Ассистент будет доступен как для индивидуального общения, так и в групповых чатах, начиная с WhatsApp.

Проблемы с конфиденциальностью

Запуск Meta AI в ЕС стал очередным шагом компании по распространению своих технологий искусственного интеллекта в регионе, несмотря на опасения регуляторов относительно использования пользовательских данных для обучения моделей ИИ. В то время как в США Meta уже несколько лет обучает свои ИИ-модели на данных пользователей, в ЕС компания столкнулась с сопротивлением из-за строгих норм GDPR (Общего регламента по защите данных).

В мае прошлого года Meta уведомила пользователей о предстоящих изменениях в политике конфиденциальности, которые позволили бы компании использовать их данные для обучения ИИ. Однако в июне ирландский регулятор (DPC) приостановил эти планы, сославшись на недостаточную прозрачность процесса получения согласия пользователей.

Meta подтвердила, что версия Meta AI, запускаемая в ЕС, не обучалась на данных местных пользователей, поэтому компания не будет запрашивать их согласие на обработку информации.

Интеллектуальный чат

На данный момент Meta AI в ЕС будет ограничен функцией «интеллектуального чата» на шести языках: английском, французском, испанском, португальском, немецком и итальянском. Ассистент будет доступен в WhatsApp, Instagram, Messenger и Facebook. Пользователи смогут вызывать его, вводя «@MetaAI» и задавая вопросы, например, о рекомендациях ресторанов или достопримечательностях.

Meta подчеркивает, что это лишь первый шаг в продвижении своих ИИ-технологий в Европе, и планирует со временем достичь паритета с версией для США. Однако это, вероятно, приведет к новым спорам между компанией и европейскими регуляторами.

Представитель DPC заявил, что регулятор продолжит следить за развитием Meta AI по мере его внедрения в ЕС.