TikTok объявил о партнерстве с Национальным центром по поиску пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) для интеграции оповещений Amber Alert в ленту "Для вас" пользователей в США. Новый функционал позволит показывать уведомления о пропавших детях в реальном времени, если пользователь находится в зоне поиска, определенной правоохранительными органами.

Согласно заявлению компании, TikTok определяет местоположение пользователей через IP-адрес их устройств. Оповещения будут включать ключевую информацию, такую как фотография ребенка, описание, последнее известное местоположение и другие данные, которые могут помочь в поиске.

TikTok Amber Alert

Запуск функции на национальном уровне стал возможен после успешного пилотного проекта в Техасе, где оповещения Amber Alert в TikTok были просмотрены более 20 миллионов раз, а также привели к 2,5 миллионам посещений сайта NCMEC с августа по декабрь 2024 года.

Кроме того, TikTok предоставляет рекламные кредиты для продвижения сообщений NCMEC о пропавших детях и безопасности молодежи на платформе.

Внедрение оповещений Amber Alert в приложение TikTok выглядит логичным шагом, учитывая огромную аудиторию платформы, состоящую преимущественно из подростков, которые могут быстрее заметить такие уведомления по сравнению с традиционными методами оповещения.

"Каждая секунда на счету, когда пропадает ребенок", — заявил Гэвин Портной, вице-президент по коммуникациям и брендингу NCMEC. "Используя охват и скорость платформы, такой как TikTok, родители, опекуны и общество в целом могут стать мощными союзниками в срочных поисках пропавших детей".

Отметим, что TikTok — не единственная социальная сеть, интегрировавшая оповещения Amber Alert. Facebook начал показывать такие уведомления в 2016 году, а Instagram — в 2022.