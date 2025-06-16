Завод «Московский картофель» в коллаборации с игрой Mobile Legends: Bang Bang запустил линейку картофельных чипсов «PopTato»

Дизайн пачек выполнен в соответствии с цветовыми стилями героев: в серии будет два классических вкуса «Сметана и лук» с Чипом и «Краб» с Лукасом, а также эксклюзивный «Глазированные в коле ребрышки» с Лейлой. Чипсы появятся в магазинах «Магнит» по всей России.

Промокоды из пачек можно будет зарегистрировать с 16 июня по 29 июля на специальной странице, чтобы получить брендированные эмодзи, промокоды от М.Видео и билеты на еженедельные розыгрыши, которые пройдут 4, 11, 18 и 25 июля. Призовой фонд сформируют мерч и алмазы от MLBB, чипсы серии «PopTato», 100 тысяч рублей на покупки в М.Видео, геймерская периферия от Thunderobot, смартфоны POCO F7 Pro, игровой монитор и планшет Xiaomi.

Результаты розыгрышей будут публиковаться в соцсетях MLBB. Там же с 6 июля по 5 августа можно будет принять участие в тематических конкурсах, чтобы выиграть бесплатные билеты в парк аттракционов «Остров мечты». А 5 июля пройдет офлайн-мероприятие в магазине М.Видео (м. «Войковская», ТЦ «Метрополис», 2 этаж) с квестами, косплеерами и призами.