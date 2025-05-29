За консоль в комплекте с электронной копией аркадной гонки просят 66 990 рублей

Бандл, а также адаптированные под новую консоль игры Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy собираются доставить уже 10 июня, то есть спустя пять дней после старта мировых продаж. Еще через неделю компания, основанная бывшим главой «Nintendo Россия» Яшей Хаддажи, довезет и стандартное издание Nintendo Switch 2, оставшиеся игры из стартовой линейки, а также ряд официальных аксессуаров, включая Switch 2 Pro Controller, чехлы, защитные стекла, рули и Joy-cons Grip.

Новинки станут доступны в официальном магазине «Ачивка» на Avito, а на все приставки будет действовать годовая гарантия. Впрочем, если немного подождать, то консоли должны появиться и у других российских поставщиков. При этом ранее Nintendo заблокировала все существующие консоли Switch 2 до 5 июня, чтобы никто не смог поиграть раньше положенного времени.