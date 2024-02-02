Ох уж эти политики, лишь бы побряцать оружием перед друг другом. Вслед за Северной Кореей Великобритания тоже решила провести испытание ядерного оружия.

Прежде чем начать делиться вестью, которую принесла сорока на хвосте, хочется отметить особо, что если испытания провалятся, то в Кремле долго будут смеяться.

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Королевский флот Великобритании должен провести испытания ядерного оружия с подводного ракетоносца HMS Vanguard в течение нескольких дней. Корабль прошел модернизацию и вновь вступит в строй в составе британского флота ядерного сдерживания.





Подводное судно было сфотографировано отплывающим из порта Канаварель во Флориде во вторник (30 января) перед, как сообщается, запуском ракеты «Трайдент-2» с расстояния 90 км от восточного побережья США. Стоит отметить, что в БЧ будет установлен массагабаритный макет, имитирующий ядерную боеголовку.

Это будет первый раз, когда Великобритания осуществит такой запуск с тех пор, как в 2016 году у HMS Vengeance произошла осечка ракеты Trident. Тогда тоже все язвили по поводу компетентности моряков Королевского флота.

Профессор Энтони Глис из Букингемского университета в эксклюзивном интервью Daily Star заявил, что президент России Владимир Путин не очень расстроится, если испытания опять провалят.

«Если запуск пройдёт хорошо, я думаю, Путин не будет так волноваться. Если запуск пройдёт неудачно, Путин будет на седьмом небе от счастья», — сказал профессор Глис.

«Для меня опасность здесь заключается в том, что запуск ракеты снова потерпит неудачу, как это произошло в 2016 году. Путин будет смеяться так громко, что Кремль будет трястись. Мы не должны допустить этого. Если бы это произошло, это было бы катастрофой».

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Забавно, эксперты туманного острова уже заранее себя настраивают себя на неудачу.