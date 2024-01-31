И пока весь мир ждет весны и мирного неба над головой, вооруженные силы Чехии купили 24 стелс истребителя

Представители Министерства обороны Чехии объявили, что подписали с Соединёнными Штатами Америки особый Меморандум о взаимопонимании на поставку 24 истребителей F-35 Lightning II. Сделка стала возможной только после того как Госдепартамент США одобрил продажу Чехии 24 самолетов вместе с вооружением и техническим обслуживанием американскими специалистами.

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Предварительная сумма контракта оценивается в 5,6 миллиарда долларов, но есть вероятность, что станет выше. Первую партию самолетов чешские ВВС ожидают получить уже в 2031 году. Все 24 стелс истребителя пятого поколения американская сторона должна предоставить Чехии до 2035 года включительно. Ну а пока до этого далекого времени чешские военно-воздушные силы продолжат эксплуатировать шведский истребители четвертого поколения JAS-39 Gripen, арендованные у Швеции. Особо стоит отметить, что 24 американских истребителя заменят 14 арендованных шведских истребителей, которые к 2035 году полностью выработают свой летный ресурс и будут переданы обратно Швеции, видимо для дальнейшей утилизации.