Автономные средства передвижения в составе колонн становятся обычным делом.

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Австралийская армия провела первое развертывание автономной колонны грузовиков на дорогах общего пользования в штате Виктория.

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Автономные грузовики армии Австралии готовы к испытанию "Лидер-ведомый".

Демонстрация была частью проекта по оснащению армии автономными системами передвижения, которые могут передвигаться по сложным дорогам, включая дороги без разметки.

Первое тестирование было проведено в октябре 2021 года с использованием колонны из пяти модифицированных грузовых автомобилей Land 121 40M. Инвестиции на этапе разработки составили 3,6 миллиона австралийских долларов (2,6 миллиона долларов США). Работа над технологией группового автономного вождения велась совместно с Национальной организацией транспортных исследований и Университетом Дикина (Deakin University).

Формирование "Лидер-ведомый"

Во время демонстрации четыре грузовика имитировали автономные миссии по пополнению запасов между военной базой Пакапуньял и аэродромом Мангалор по шоссе Хьюм и шоссе долиной Гоулберн (расстояние около 30 километров).

“Это испытание показало возможности конвоя по пополнению запасов на маршруте между аэродромом и военной базой, дав нам представление о том, как такого рода технологии могут быть использованы в будущем”, — объяснил Робин Смит, полковник австралийской армии из подразделения перспективных вооружений.

Конвой автономных машин двигался автономно по дорогам общего пользования, сохраняя схему “Лидер-ведомый”, в которой автономные машины следовали за пятой пилотируемой машиной.

“Вождение по шоссе было проведено, чтобы технология была протестирована на способность автономных грузовиков безопасно останавливаться и сохранять дистанцию между другими транспортными средствами, следуя по пути, указанному головной машиной-лидером”, — сказал Робин Смит. “В будущем технологии, подобные этой, могли бы вывести наших военнослужащих из опасной зоны или высвободить военный персонал для выполнения других функций”.

Модернизация австралийской армии

Тестирование основано на программе австралийской армии стоимостью 12,2 миллиона австралийских долларов (8,3 миллиона долларов США), направленной на “создание прототипов и исследование автономных транспортных средств и новых технологий”.

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Данное тестирование находится в русле разработок армии Австралии по модернизации, которые, наряду с автономными системами, затрагивают области искусственного интеллекта, взаимодействия человека и машины, электрификации и квантовых технологий.