Личный электровелосипед или электроскутер удобен, экологичен и быстр, к тому же. Но для избежания несчастых случаев власти были ограничить их примение.

Каковы правила, касающиеся электрических велосипедов в Лондоне и Великобритании? На каких электровелосипедах вы можете ездить, не нарушая закон?

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Многие британцы недоумевают по поводу того, разрешено ли вообще ездить на электрических велосипедах по велосипедным дорожкам.

Электрические виды транспорта, такие как электрические скутеры и электровелосипеды, становятся все более популярными в столице Соединенного Королевства, поскольку они относительно дешевы и экологичны. Только в рамках программы проката электрических скутеров Transport for London с момента ее запуска в июне 2021 года было зарегистрировано почти два миллиона поездок.

Правовые нормы, регулирующие поездки на электрических велосипедах в Великобритании.

Электрические велосипеды, также известные в Великобритании как педальные велосипеды с вспомогательным электрическим приводом (EAPCS), должны иметь следующее:

• педали, которые можно использовать для их приведения в движение,

• на электровелосипеде указывается либо выходная мощность, либо производитель двигателя,

• на электровелосипеде также указывается либо напряжение аккумулятора, либо максимальная скорость велосипеда,

• электровелосипед должен иметь электродвигатель с максимальной выходной мощностью 250 Вт,

• двигатель не должен приводить велосипед в движение при скорости более 15,5 мили в час (24.94 километров в час),

• электровелосипед может иметь больше чем 2 колеса (например, трехколесный велосипед),

• в случае если на электровелосипеде можно ездить без педалирования, данная модель должна иметь официальное допущение транспортного средства.

Где в Великобритании можно покататься на электровелосипедах?

Если ваш электрический велосипед соответствует требованиям, то разрешается ездить на нем по велосипедным дорожкам и в любом другом месте, где разрешены педальные велосипеды. В Великобритании запрещено ездить на электрических велосипедах по тротуару.

Если ваш велосипед не соответствует требованиям, то он приравнивается к мотоциклу или мопеду и должен быть зарегистрирован и облагаться соответствующим налогом. Кроме того, вам понадобятся водительские права и защитный шлем, чтобы легально ездить на нем.

Эти правила появились после трагических новостей о том, что 15-летний мальчик в городе Солфорде (графство Большой Манчестер) погиб в результате столкновения электровелосипеда с каретой скорой помощи. Сотрудники дорожной полиции Большого Манчестера (GMP) преследовали 15-летнего Сэма Куксона в Солфорде до тех пор, пока парковочные столбики не преградили путь их автомобилю. Затем его электровелосипед столкнулся с автомобилем Северо-Западной службы скорой помощи (NWAS).

О правилах для электрических скутеров в Великобритании

В Великобритании электрический скутер - это моторизованное двухколесное транспортное средство или личный легкий электромобиль. Электроскутера отличаются от электровелосипедов не только тем, что у них нет педалей, но и тем, что в соответствии с правилами дорожного движения они классифицируются как транспортные средства.

Хорошая новость в том, что вы можете купить и владеть электрическим скутером в Великобритании. Плохая новость в том, что вы не можете на частном электроскутере ездить по общественным дорогам Великобритании. Вы можете ездить на частном электроскутере только по частной земле и с разрешения владельца земли.

Если вас на личном скутере поймает полиция на дороге общего пользования, то получается, что технически вы управляете транспортным средством без страховки - вам грозит фиксированный штраф в размере 300 фунтов стерлингов и шесть баллов в ваших водительских правах. Если дело дойдет до суда, вы можете получить неограниченный размером штраф и быть лишены права управлять автомобилем. Ваш скутер также может быть конфискован полицией.

Но в определенных городах Соединенного Королевства вы можете взять электроскутер напрокат и кататься на нем по общественным дорогам в разрешенных районах Соединенного королевства при соблюдении следующих правил:

• водители должны быть старше 18 лет и иметь, по крайней мере, временные водительские права.

• для всех начинающих скутеристов в Лондоне существует обязательная тренировка "to do". Как безопасно ездить верхом.

• максимальная разрешенная скорость составляет 12,5 миль в час (20 км/ч), и они автоматически снижают скорость до 8 миль в час (13 км/ч) в определенных зонах "ограничение скорости".

• передние и задние фонари всегда горят, когда электроскутер используется.

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