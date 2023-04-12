Изюминка новости в том, что они еще не выпускаются, но выпуск должен начаться в 2024 году.

Десятилетия назад в мире было так мало государств-производителей самолетов и танков, что их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Благодаря новым технологиям, открытым рынкам и обмену [или покупке] ноу-хау, производителей теперь во много раз больше.

реклама

Всего десять лет назад был один истребитель-невидимка. Сегодня, в дополнение к США, Россия, Китай и Южная Корея уже имеют свои собственные истребители-невидимки, Турция, Пакистан и Объединенная Европа работают над собственным вариантом

Танк Zorawar

Ситуация с танками более или менее аналогична. Все больше стран разрабатывают и выпускают свои танки.

Танк Zorawar - это легкий танк, первоначально разработанный в Индии и все еще находящийся в стадии разработки. Тем не менее, в последнем отчете индийской армии, цитируемой Idrw.org ( Indian Defence Research Wing - индийский новостной и исследовательский портал ) говорится, что Нью-Дели готов заказать по крайней мере 354 единицы. В том же источнике также говорится, что существует большая вероятность того, что Индия удвоит заказ и купит 700 единиц.

Причина такого стремления Индии к закупкам танков кроется в Китае. У Китая в наличии 500 легких танков Type-15. В отличие от Индии, Китай уже произвел их и продолжает производить. Легкие танки отлично подходят для пограничной зоны, которую разделяют две страны. Особенно в районах Ладакхского сектора, Уттаракханда, Таванга и Аруначал-Прадеш.

Легкие танки хорошо подходят для действий в высокогорных районах и обладают хорошей огневой мощью. Это вторая причина, по которой Нью-Дели может стремиться к увеличению количества закупаемых легких танков Zorawar.

Источник сказал, что ситуация настолько напряженная, что Нью-Дели может не только принять прямое предложение о покупке Zorawar, но и открыть вторую производственную линию для увеличения выпуска танков. Возможно даже использование компаний частного сектора, добавил источник.

Танк все еще находится в стадии разработки. Нью-Дели желает, чтобы серийное производство началось в 2024 году. Однако это остается под вопросом.

Экипаж танка состоит из трех человек, что свидетельствует о влиянии советской школы танкостроения. Это, скорее всего, говорит о том, что заряжание танковых снарядов будет автоматическим, что является принципом работы советских и российских танков.

Танк должен весить 25 тонн, чтобы соответствовать требованиям Министерства обороны Индии. Предполагается, что индийский Zorawar LT будет оснащен специально разработанным топливным баком. Это не какое-то особое требование армии, а необходимость, поскольку танк будет действовать на экстремальных высотах. Именно из-за высоты у танк будет другой дизайн, отличающийся от обычных танков, которые мы знаем.

Скорее всего, Индия будет стремиться к расширенному партнерству с производителем танков. Идея заключается в разработке других боевых бронированных платформ на основе его шасси. Это будет чрезвычайно важно для всей индийской концепции снижения затрат.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



