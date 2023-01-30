Уже в текущем году Тель-Авив отказал желанию Вашингтона передачи Киеву десятка комплексов ПВО Hawk и боеприпасов к нему. Эти ракетные комплексы сняты Израилем с боевого дежурства и находятся на складах.

Вашингтон выразил свое желание, чтобы Тель-Авив поставил комплексы ПВО Hawk Украине. Просьба была адресована в январе, в том числе Американо-израильскому комитету по общественным связям, АИКОС.

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Аналогичный запрос был сделан другим странам, которые все еще используют систему Hawk, и тем странам, у которых также есть на складах эти комплексы ПВО.

Тель-Авив отказал желанию Вашингтона передачи Киеву десятка комплексов ПВО Hawk и боеприпасов к нему. Эти ракетные комплексы сняты Израилем с боевого дежурства и находятся на складах.

Тель-Авив продолжает политику не посылать оружие на Украину, хотя данный конкретный тип оборонительного вооружения устарел. Израиль отказывается от поставок оружия Киеву с самого начала событий на Украине. Газета The Times of Israel сообщила, что одной из основных причин нерешительности Израиля, по-видимому, является его стратегическая необходимость иметь «развязанными руки» в Сирии, где российские войска в значительной степени контролируют воздушное пространство.

Израиль предоставил Украине большое количество гуманитарной помощи, а также другие виды помощи и новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявило, что намерено поддерживать эти поставки. Запрашиваемые батареи ПВО Тель-Авив купил у Вашингтона около 60 лет назад. Однако у Пентагона есть и другое оружие в Израиле. Оружие было сохранено для применения его США в региональных конфликтах, и у Израиля есть разрешение на использование некоторых поставок в чрезвычайных ситуациях. Ранее в этом месяце газета New York Times сообщила, что американские военные спокойно отправляют сотни тысяч артиллерийских снарядов на Украину из огромного запаса в Израиле. Предыдущее правительство одобрило этот шаг, поскольку Израиль попытался наметить курс между поддержанием связей с Вашингтоном и Киевом и не противодействовать России.

Комплекс ПВО MIM-23 HAWK был спроектирован для повышения подвижности комплекса MIM-14 Nike Hercules. При этом разработчики уменьшили дальность поражения и максимальный потолок.

Эффективность «нового» комплекса ПВО была повышена установкой радаров нового поколения. Характеристики поражения целей комплекса на низких уровнях были значительно улучшены по сравнению с MIM-14 Nike Hercules за счет установки усовершенствованного радиолокатора облучения (подсвета) цели, полуактивной головки самонаведения и др.

Комплекс ПВО Hawk принят на боевое дежурство армии США в 1959 году. Почти через 50 лет году Пентагон заменил Hawk на MIM-104 Patriot. Корпус морской пехоты США имел эти комплексы до 2002 года, потом на замену этому комплексу пришли (ПЗРК) FIM-92 Stinger. Производство боеприпасов к комплексу ПВО было развернуто и у союзников Вашингтона. Пентагон никогда не применял эти комплексы в боевых действиях, но другие государства уничтожали им самолеты врага. Всего изготовили примерно 40 000 ракет.

На Украине этот комплекс на боевом дежурстве c 3 декабря 2022 года. Западные аналитики оценивают его точность уничтожения летящих объектов примерно - 85%. С момента своего развертывания 58 лет назад, батарея ПВО HAWK имеет историю 36 попаданий / падений самолетов и вертолетов, во время войны на истощение, войны Судного дня и войны за Мир в Галилее. Тель-авив усовершенствовал предыдущий стандарт производителя, заметно улучшив эффективность комплекса Hawk.

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