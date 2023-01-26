Самый тяжелый вертолет в армии США успешно проходит испытания

Тяжелый вертолет Sikorsky CH-53K King Stallion в декабре на военно-морской авиабазе (NAS) Патуксент-Ривер, штат Мэриленд, выполнил необходимый для прохождения сертификации подъем груза в виде неработоспособного планера F-35 Lightning II. Подъем должен был оценить нагрузку и сообщить о будущих возможностях перемещения грузов. CH-53K является самым мощным вертолетом, когда-либо разработанным правительством Соединенных Штатов. Этот новая модель вертолета будет продолжением прежней модели CH-53E Super Stallion для поддержки усилий Корпуса морской пехоты США, но со значительными улучшениями, такими как электродистанционная система управления, уменьшающая рабочую нагрузку пилота, способствующая стабильности самолета и повышению общей безопасности. Недавнее решение о полномасштабном производстве CH-53K является подтверждением ценности вертолета для Корпуса морской пехоты США, а испытательный подъем в прошлом месяце является еще одной демонстрацией его производительности и надежности.

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Данные тестов будут основой для будущих полетов. Ранее другой испытательный подъем верифицировал стропы, оснастку, а также контролировал состояние поверхности. Поднятый самолет является опытным испытательным вариантом истребителя F-35C. F-35C без двигателя и дополнительного оборудования вместе с такелажем весили около 10 тонн. CH-53K по прогнозам, будет проходить тест для подъема 16 тонного груза, что почти в три раза больше в условиях жаркого высокогорья, чем поднимал его предшественник, CH-53E.

CH-53K вступил в фазу полного производства и развертывания в декабре и в 2029 финансовом году по плану достигнет полного оперативного потенциала.

Sikorsky CH-53K King Stallion (Sikorsky S-95) — тяжеловесный грузовой вертолёт, разработанный и производимый компанией Sikorsky Aircraft. King Stallion является эволюцией длительной серии летательных аппаратов CH-53, которые находятся в непрерывной эксплуатации с 1966 года и имеют три модернизированных двигателя мощностью 7 500 л.с. (5 590 кВт), новые лопасти несущего винта из композитных материалов и более широкую кабину, чем ранние версии. Это самый крупный и массивный вертолет в вооруженных силах США. Армия США планирует получить 200 вертолетов общей стоимостью 25 миллиардов долларов.

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