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Эра воздушных боев и прямого столкновения истребителей ушла в прошлое
Прогресс не стоит на месте. С увеличением дальности ракет полезной нагрузки истребителей и сменой боевых задач, самолеты превращаются в средство нанесения ударов по наземным целям.
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Неужели воздушные бои остались в прошлом?

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Современный воздушный бой истребителей имеет тенденцию к сражению вне зоны видимости друг друга. Ракеты для атаки могут запускаться самолетами с расстояния до 35 километров. Истребитель может оставаться вне досягаемости противовоздушной обороны противника и стрелять ракетами большой дальности по самолетам или наземным целям, вместо попыток уничтожить вражеские истребители в воздушном бою.

Рассуждения о задачах истребителей разных моделей

Рассмотрим F-35. Истребитель новейшей разработки, напичканный самым продвинутым оборудованием. Но в первоочередную задачу этого самолета не входит ведение воздушного боя с истребителями противной стороны. Вы слышали о бое F-35 с каким либо истребителем? По отношению к F-35 воздушный бой - устарелое понятие.

Воздушные бои Второй Мировой, Вьетнама, Кореи уже давно в истории. Современный театр боевых действий в воздушном пространстве изменился из-за современных технологий. Со времен Вьетнама и Кореи современные противостоящие державы не вели бои в воздухе. Даже если и будет конфликт, то он будет иметь тенденцию выливаться в противостояние истребителей далеко за пределами видимости. В гипотетической войне Китая и США противник будет уничтожать неприятеля издалека. Чем с более дальнего расстояния наносился бы удар, тем больше были бы шансы избежать ответного удара. Собственно говоря, при прочих равных условиях, у кого больше арсенал ракет дальнего действия – у того больше шансов первоначально выиграть войну.

Взвесив все это на весах: целесообразность с одной стороны против эффектности (и эффективности) ближнего воздушного боя с другой стороны, мы приходим к выводу, что  совместная работа датчиков в едином информационном поле F- 35 и способность нести полезную снаружи более ценны, чем способность F-22 к виражам.

Современное предназначение истребителей: атака - воздух-земля


У современных истребителей задачи изменились. В первую очередь они наносят удары по наземным объектам. Их полезная нагрузка соответствует назначению ударов воздух-земля, включая подавление ПВО противника. Кроме ракет в качестве полезной нагрузки самолеты несут бомбы. Возможность воздушного боя является побочным следствием выполнения боевого задания по уничтожению наземных целей. И американская школа самолетостроения сделала поворот от фигур высшего пилотажа на своих истребителях к их возможности как можно дальше и дольше не появляться на радарах противника. И хотя пилоты ВВС США получают весь необходимый тренинг, чтобы быть мастером воздушного боя, мало шансов на то, что им придется применять свои знания в этом деле.

Советская, а затем и российская школа авиастроения выбрала другие приоритеты, сфокусировавшись на улучшении маневренности истребителей, освоив фигуры высшего пилотажа на истребителях с регулируемым вектором тяги.

Однако массовое столкновение в воздухе соперничающих моделей маловероятно. Следовательно, улучшенная маневренность – способность, которая может и не пригодиться.

Целью военных является выигранная война, а самолет всего лишь средство

Отставной четырехзвездный генерал ВВС США Герберт Дж. Карлайл написал в 2017 году - « Достаточное для ведения боя вооружение, дальность полета и незаметность для радаров более важны для истребителя, чем воздушные бои».

БПЛА, и ракеты нового поколения "земля-воздух", средства радиоэлектронного противодействия и технологии стелс делают вероятность ближнего воздушного боя относительно малой.

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До сих пор войны выигрывались на земле, путем уничтожения живой силы и критических объектов противника. И смещение акцента с ближнего воздушного боя к задачам по поражению наземных целей лежит в рамках мировой истории войн. Ведь войны ведутся не ради воздушных боев и танковых дуэлей, а с практичной целью - принудить врага к сдаче.

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#f-35 #f-22
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