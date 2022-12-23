Современные грузовики отличаются модульностью и оснащены манипуляторами погрузки





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По поручению правительства Германии Rheinmetall поставляет Украине новые грузовики HX 8×8. Всего в Украину будет передано 26 таких высокомобильных машин, оборудованных краново-манипуляторными установками. Поставки автомобилей уже начались. Линейка автомобилей, армейские грузовики HX разрабатываются с учетом максимальной долговечности, подвижности, легкости использования, ремонтоспособности и модульного принципа. Серия HX была разработана в 2003 году.

Rheinmetall MAN Военные транспортные средства (RMMV) HX 8×8 тяжелый грузовик

Помимо этой поставки Rheinmetall вносит свой вклад в нескольких операциях «Ringtausch». «Ringtausch» - это программа, правительства Германии для кооперации украинских вооруженных сил с соседними европейскими странами и странами-членами НАТО. В рамках этих программ страны НАТО передают Украине тяжелую технику советской эпохи, получая взамен системы вооружений западного производства. В настоящее время Rheinmetall поставляет различные боевые машины из резерва компании, включая танки Leopard 2A4 и боевые машины пехоты Marder, в Чехию, Словакию и Грецию. Кроме того, в Словению поставляются грузовики HX 8×8 того же типа, что и Украина. В свою очередь, эти страны НАТО передают Украине танки и БМП.

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