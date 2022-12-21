F-22 Raptor для большей дальности полета будет иметь новые топливные баки по технологии стелс. Возросшие способности самолета позволят США задействовать при напряженной обстановке с Тайванем.

Флагман американской авиации, F-22 Raptor, и на взгляд многих экспертов, лучший самолет в мире, устаревает и будет списан. Однако вывод F-22 произойдет не сейчас и сразу, а постепенно. Американские эксперты считают, что F-22 будет летать под знаком ВВС США еще не менее десяти лет. По крайней мере, именно столько времени потребуется США, чтобы протестировать и начать производство пока еще неизвестного истребителя 6-го следующего поколения [NGAD].

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Это означает, что F-22 Raptor должен пройти еще одну модернизацию. Возможность вести дальний бой над Тихим океаном потребует от боевого самолета отсутствие дополнительной дозаправки в воздухе.

США думают о сценарии, при котором F-22 Raptor может быть использован для военных действий в возможном азиатском конфликте. Уже несколько лет ведутся разговоры о намерениях Китая аннексировать Тайвань. Поскольку Тайбэй не собирается капитулировать, война между двумя странами с участием тайваньских союзников становится все более возможной.

F-22 является истребителем-невидимкой, который не должен иметь никаких внешних элементов, потому что это нарушает его радиолокационную сигнатуру. Новый топливный бак даст F-22 Raptor необходимое преимущество. В 2021 году Lockheed Martin заключила контракт почти на 11 миллиардов долларов с ВВС США на модернизацию F-22. Весьма вероятно, что в рамках этой модернизации Raptor получит новые подкрыльные топливные баки.

Топливные баки Raptor вмещают до 2700 литров топлива. Однако они в некоторой степени снижают заметность истребителя. Новые топливные баки, предназначенные для F-22, разрабатываются для ликвидации этих недостатков. В выдержке из военного бюджета США на 2023 финансовый год говорится, что новые технологии у противника увеличивают радиус удара. Чтобы выполнить боевое задание F-22 Raptor должен получить увеличенную дальность полета «при сохранении живучести».

Американские военные эксперты говорят, что будет создан новый, обеспечивающий лучшую скрытность дизайн подкрыльных топливных баков. Пилоны также получат модернизацию, а их «невидимость» также будет переработана. Кардинальные изменения в улучшении незаметности произойдут, когда крылья освободятся от баков. При такой модернизации самолета требуется гладкий профиль поверхности задней части крыла, что жизненно важно для правильного функционирования стелс-технологий.

Конечно, бюджет на 2023 финансовый год предусматривает не только эти изменения. Скорее всего, США вложат средства в разработку и интеграцию новых подкрыльных капсул. Новые подкрыльные капсулы, возможно, позволят F-22 Raptor получить долгожданные возможности IRST (инфракрасного сканирования и отслеживания).

Судя по всему, ожидаемое снятие с боевого дежурства F-22 Raptor не произойдет в краткосрочной перспективе. США не хотят так опрометчиво отказываться от этого проекта, который может сыграть значительную роль в защите позиций в азиатской части планеты. Впервые F-22 приземлился на японской земле несколько недель назад. И его пребывание будет наверняка долгим, поскольку он заменит F-15 Eagle в противодействии агрессивной политике Китая.

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