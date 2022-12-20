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Лазерные установки на броневиках Stryker проходят финальное тестирование в Форте Силл в США
Разработчики США делают последние настройки систем лазерного комплекса перед отправкой его в войска.
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Как сообщает информационный портал «Task and Purpose», в январе 2023 года армия США поставит на вооружение  взвод машин с лазерами боевого применения. Этот взвод первоначально должен был встать на боевое дежурство к октябрю 2022 года, но срок был отложен из-за дополнительных проверок, для гарантии полной работоспособности. Испытания являются важным первым шагом на пути к обеспечению войск средствами обороны, которые могут вступить в бой с беспилотниками и минометами.

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Один из способов борьбы с этими угрозами, - это автомобили Stryker. Эти бронированные восьмиколесные транспортные средства могут вместить до девяти солдат внутри и оснащены легким вооружением. В случае Strykers, вооруженных лазером, это в прямом смысле легкое оружие, использующее тепло для быстрого  сжигания цели.

Взвод Stryker состоит из четырех машин, каждая с приводом, командиром и отрядом пехоты. Это примерно 44 человека в легких бронированных машинах, которым поручено перемещаться по полю боя в позицию, подходящую для развертывания их оружия. В пути и в бою солдаты могут подвергнуться атаке со стороны вражеского вооружения: начиная от минометных снарядов до вражеских беспилотников, вооруженных бомбами.

С помощью лазеров бронемашины Страйкеры будут оганизовывать защиту от этих атак.  Аббревиатура: Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense, или DE M-SHORAD. «DE» - это лазер, «M-маневр»  означает «на транспортном средстве», а «SHORAD» - это типы и расстояния целей, которые эти лазеры будут побеждать. Это все кажется нагромождением букв, поэтому автомобилям будет дано простое название: Guardian (Защитник).

Крейг Робин (Craig Robin), заместитель директора Управления по быстрым возможностям и критическим технологиям управления по оперативной энергетике (США) сказал в 2021 году- «Есть места, где направленная энергия может обеспечить значительное преимущество . «Все поражающие элементы встроены в систему, поэтому логистика, связанная с перемещением платформы и ее поставкой, требует только бензина и запасных деталей».

Для запитки лазера, установленного на Stryker, бензиновый  двигатель автомобиля заряжает  батареи и питает систему охлаждения. Накопленная энергия позволяет 50-киловаттному лазеру выстрелить несколько раз, прежде чем система будет нуждаться в перезарядке.

В мае производитель лазеров Raytheon объявил, что лазер, установленный на бронированной машине, успешно сбил несколько минометных снарядов в ходе испытаний. Минометы распространены потому что небольшие и недорогие разрывные снаряды летят по навесной траектории над такими препятствиями как: деревья, холмы и здания, падая на цели сверху. Минометный огонь регулярно беспокоил войска США в Афганистане, стены не спасали от минометов. Кроме того, летящие мины могли уничтожить машину и замедлить целую колонну.

Использование лазера - это способ уничтожить эти мины во время полета. Тепло луча может взорвать бомбу в воздухе или расплавить ее стабилизатор, отправив ее по другой траектории. Целый взвод Strykers, оснащенный этими лазерами, мог бы обеспечить такого рода защиту, что делало бы применение минометов противником гораздо менее эффективным.

Лазеры уже нашли некоторое применение в качестве способа защиты кораблей и солдат от минометов и беспилотников. В правильных условиях лазерное оружие может быть эффективным, хотя пыль, дождь или густой туман могут снизить результаты его использования. Уничтожение дронов лазером занимает считанные секунды, в зависимости от того, какая часть дрона поражена и от мощности лазера.

Лазеры не могут помешать дрону передавать видео или координаты, но они могут помешать дрону продолжать вести разведку.

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Прежде чем вооруженные лазером Страйкеры примут участие в боевых действиях за границей, они прибудут в Форт Силл(Fort Sill) в Оклахоме. Армия уже тестировала систему на отдельных этапах ее боевой готовности. Теперь лазеры могут быть применены в обычных войсковых операциях, став еще одним инструментом, предназначенным для защиты армии от угроз современной войны.

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