В результате новых ограничений США американские поставщики прекратили продажи чипов китайским производителям.

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Чарльз Либер покидает Федеральный Суд после того, как ему и двум гражданам Китая были предъявлены обвинения во лжи об их предполагаемых связях с китайским режимом

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Вашингтон усиливает ограничения на американские инвестиции в Китай и китайские инвестиции в США. Одной из основных причин этих ограничений является политика Китая, называемая военно — гражданским слиянием (military-civil fusion MCF). Пекин зависит от MCF, чтобы ускорить разработку передовых технологий и оружия через сотрудничество частных компаний и государственных учреждений.

Из доклада Государственного департамента США за 2021 год о китайской программе MCF «совместные исследовательские институты, научные круги и частные фирмы используются для создания будущих военных систем HOAK — часто без их ведома или согласия».

На брифинге в Белом доме 8 ноября сообщили что, программа MCF увеличивает размер «военно-промышленного комплекса Коммунистической Партии Китая (КПК), заставляя гражданские китайские компании поддерживать свою военную и разведывательную деятельность».

КПК считает, что передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), будут стимулировать эволюцию войны, и MCF имеет решающее значение для цели Пекина по переходу к «интеллектуальной войне».

Помимо ИИ, регуляторы пытаются помешать Пекину приобрести другие технологии, включающие квантовые вычисления, аналитику Big Data, полупроводники и 5G, а также передовые ядерные и аэрокосмические технологии.

Сбор разведданных, шпионаж и кража — не единственные способы, которыми КПК приобретает американские технологии. Китайский режим также использует набор американских ученых и экспертов, финансирует американских ученых и исследователей и сотрудничает с американскими научно — исследовательскими и образовательными учреждениями.

Не без оснований ФБР призвало к более критическому подходу для китайских студентов и исследователей в Соединенных Штатах.

12 ноября администрация Байдена продлила действие исполнительного указа 13959 (Executive Order 13959), который запрещает физическим и юридическим лицам США инвестировать в компании, связанные с HOAK. В приказе прямо упоминается MCF как причина для беспокойства, поскольку это скрывает связи с военными и затрудняет властям СШАреагирование на такие случаи.

Контроль над инвестициями в США также усиливается. Закон о привлечении иностранных компаний к ответственности вынуждает китайские компании, зарегистрированные в США, раскрывать, являются ли они государственными или контролируемыми государством. Кроме того, новое применение аудиторского надзора со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB) может привести к делистингу китайских компаний с бирж США. Делистинг в конечном итоге означает прекращение финансирования США программ исследований и разработок HOAK.

Кроме того, США не позволят американским частным лицам и компаниям помогать Китаю в производстве чипов в Китае. Такие правила призваны помешать развитию Китаем суперкомпьютеров военного применения, а также оружия массового уничтожения и компьютерных возможностей ведения войны.



