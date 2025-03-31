Велосипед имеет классические инженерные решения.

Складной электровелосипед выпускается с двигателем мощностью 500 Вт (пиковая мощность 750 Вт), 52 Н*м, расположенным на ступице заднего колеса. Имеется режим «дроссельной задвижки» с рукояткой управления на руле.

Батарея идет на 48 Вольт и 14 Ампер-часов. Водонепроницаемость аккумуляторной батареи выполнена по стандарту IP54. Такая комбинация электрооборудования дает велосипеду запас хода 62 мили (около 100 км) без перезарядки. Привод может разгонять велосипед до скорости 25 миль/40 км в час. Время зарядки батареи: 5 ~ 6 часов. Срок службы аккумулятора - в пределах 800-1000 циклов. Интеллектуальное зарядное устройство (сеть переменного тока 100-240 В 2,5 A, выход 54.6V 3.0 А*ч) входит в комплект.

Рама выполнена из высокоуглеродистой стали. Велосипед отличает подвеска амортизационной вилки и подседельный штырь амортизационного типа. Производителем установлена 7-ступенчатая система переключения передач Shimano для выбора скоростей. Производитель выбрал дисковые тормоза ALLMAX PRO с роторами 160 мм и широкие шины Chaoyang 20 "x 3" дюйма.

Дисплей 3,2-дюйма выполняет функции регулировок и чтения информации. Установлена фара яркостью 35 Лм и задний фонарь с функцией стоп-сигнала. Вес велосипеда составляет 64,6 фунтов (29,3 кг) с аккумулятором. Максимальная нагрузка на велосипед равна 280 фунтов (127 кг). Гарантия производителя: рама - 2 года, компоненты - 2 года, батарея - 1 год. Цена – 849 долларов США.