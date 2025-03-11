Наиболее заметным усовершенствованием OLED-технологии LG является переход от трехслойной панели с MLA (матрицей микролинз) к четырехслойной структуре панели.

Компания LG, которая планирует выпустить OLED—телевизоры в 2025 году, объявила цены и доступность двух своих самых популярных телевизоров - G5 премиум-класса и C5. В новом G5 используется технология Brightness Booster Ultimate, которую LG называет Brightness Ultimate Technology, в версиях с диагоналями 55, 65, 77 и 83 дюйма (в 97-дюймовом G5 используется Brightness Booster Max).

G5 имеет два сертификата от UL Solutions — Perfect Black, который указывает на уровень черного на уровне 0,24 нит или ниже при освещении до 500 лк (то есть в помещении), и Perfect Color, который указывает на уровень насыщенности цвета более 99% при освещении до 500 лк.

Как в G5, так и в C5 есть ИИ Picture Wizard и ИИ Sound Wizard, которые позволяют настроить профиль изображения и звука. Был изменен дизайн пульта Magic Remote, который стал меньше и тоньше с меньшим количеством кнопок. Пульт совместим с телевизорами LG, выпускавшимися последние пару лет.

Объявлены цены на модели серии G5 (поступят в продажу в марте 2025 года).

55-дюймовый LG OLED55G5WUA: 2 499 долларов США.

65-дюймовый LG OLED65G5WUA: 3 399 долларов.

77-дюймовый LG OLED77G5WUA: 4 499 долларов.

83-дюймовый LG OLED83G5WUA: 6 499 долларов.

97-дюймовый LG OLED97G5WUA: 24 999 долларов.

Серия C5 будет доступна в шести размерах.

42-дюймовый LG OLED42C5PUA: 1399 долларов США.

48-дюймовый LG OLED48C5PUA:1599 долларов.

55-дюймовый LG OLED55C5PUA: 1 999 долларов.

65-дюймовый LG OLED65C5PUA: 2 699 долларов.

77-дюймовый LG OLED77C5PUA: 3 699 долларов.

83-дюймовый LG OLED83C5PUA: 5 399 долларов.