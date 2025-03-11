Польша решила обезопасить себя поставками танков из Азии. Это решение Польши совпадает с желанием Южной Кореи расширить свой экспорт вооружений.

Польша объявила о своем плане приобрести дополнительные танки K2 Black Panther у Южной Кореи. Это объявление последовало за инвестициями Варшавы в размере 5,76 миллиарда долларов в августе 2022 года на закупку 180 систем K2 и более 200 самоходных гаубиц K9A1.

Многочисленные источники сообщили, что новое соглашение с Польшей, которое, как ожидается, будет подписано в следующем месяце, обойдется Польше примерно в 6,1 млрд долларов и будет охватывать поставку еще 180 единиц техники.

В обновленном сообщении польского оборонного ведомства отмечается, что потенциальный контракт на поставку K2 включает в себя создание завода в Польше для поддержки производства. Поставки первых танков K2 начались через два месяца после объявления инициативы в 2022 году и, как ожидается, продлятся до 2026 года.

По условиям нового контракта, заключенного в этом году, поставки второй партии K2 могут продлиться еще четыре года, учитывая сроки действия первого соглашения, но также могут быть сокращены, если будет одобрено строительство завода K2 в Польше.

K2 был представлен в 2014 году, чтобы обеспечить армию Республики Корея основным боевым танком четвертого поколения для современного боя. Он вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, крупнокалиберным пулеметом и спаренным с ним пулеметом стандарта НАТО. Танк, управляемый экипажем из трех человек, оснащен шестиступенчатой коробкой передач, двигателем мощностью 1500 лошадиных сил и имеет запас топлива более 1200 литров. Дальность хода составляет 450 километров, а максимальная скорость - 70 километров в час.