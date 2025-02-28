Компания Kongsberg производит оборудодование для высокоточного исследования морских глубин и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в сфере подводных дронов.

Компания Kongsberg Discovery завершила приемочные испытания и поставку первого автономного подводного аппарата HUGIN Superior для подразделения оборонных инноваций США и ВМС США. Это произошло всего через год после заключения 24-месячного рамочного контракта на разработку беспилотных подводных аппаратов большого диаметра (LDUUV).

Заключительные испытания были завершены в начале года в Норвегии.

HUGIN Superior активно используется как коммерческими, так и военными заказчиками с 2019 года. Компания обеспечивает немедленную оперативную готовность к ведению боевых действий под водой и на морском дне (SSW), разведывательной подготовке оперативной обстановки (IPoE), противоминным мерам (MCM) и инспекции критически важной подводной инфраструктуры при поставке без требуемых модификаций.

Аппарат рассчитан на полную глубину погружения в океане, работает более семидесяти часов и оснащен множеством датчиков для картографирования и формирования изображений.