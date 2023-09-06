Американский высокотехнологичный автомобильный стартап Canoo, в том числе поставляющий транспортные средства НАСА, почти в два раза сократил совокупные убытки за второй квартал и имеет хорошие перспективы развития. Полученные убытки за второй квартал этого года составляют 161,6 млн. долларов США, по сравнению с убытками во втором квартале 2022 года -$289,8 млн. долларов США.

Компания Canoo обеспечила субсидирование своего завода по сборке автомобилей и аккумуляторных батарей в американском штате Оклахома. Производитель электромобилей может рассчитывать в общей сложности на государственные субсидии в размере до 113 миллионов долларов в течение десяти лет. Однако только при определенных условиях. Условия разнообразны: например, стартап должен достичь целевых показателей по собственным инвестициям и созданию рабочих мест. Затем штат Оклахома и нация Чероки предоставят субсидии.

реклама

Canoo планирует инвестировать в общей сложности более 320 миллионов долларов в автомобильный завод в Оклахома-Сити и завод по сборке аккумуляторных батарей в Прайоре и создать более 1360 рабочих мест. Планируется что с конвейера в Оклахома- Сити должны сойти Lifestyle Vehicle (LV) и его грузовой вариант - Lifestyle Delivery Vehicle (LDV.) Canoo планирует к концу 2023 года выпускать 20 000 автомобилей в год.

В середине августа компания также представила электрическое транспортное средство доставки - LDV. LDV 190 предлагает больше грузового пространства и полезной нагрузки, чем предыдущая модель LDV 130, но обе модели используют одну платформу и технологию. Колесная база также идентична.