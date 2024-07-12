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TechnoReview
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram. Токен за сутки уже собрал более 2 млн пользователей.

Буквально вчера запустился бот в Telegram c мем-токеном от Дурова, в котором можно проверить возраст своего аккаунта в мессенджере по аналогии с ВК и получить дроп. За такое простое действе нам дают мем-токены Dogs, которые уже оцениваются на премаркете биржи. Сейчас за 1000 Dogs предлагают в районе 17$, что конечно невероятно много, ведь даже самый новый аккаунт получает в районе 900 токенов. Буквально за сутки бот собрал более 2 миллионов активных пользователей и уже опережает Notcoin, а также популярный кликер Hamster Kombat по этому показателю.

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Если кто не в курсе, мем-токен Dogs олицетворяет собаку Spotty - неофициальный логотип и главный талисман ВК, который создал Павел Дуров в ходе благотворительного мероприятия, направленного на помощь детским приютам. Так был создан знаковый образ знакомой всем собаки, которая указывала на удаленный или замороженный аккаунт ВК. Этот персонаж быстро завоевал сердца пользователей ВКонтакте, став их преданным талисманом. Сейчас же при проверке своего аккаунта в Telegram можно получить токены Spotty. Чем старше ваш аккаунт в Telegram, тем больше токенов можно получить. Также засчитывается и наличие статуса премиум, за который дают 300 токенов фиксировано. 

Кстати, если у вас в Telegram в настройках не указан юзернейм, вместо количества токенов у вас будет NaN. Поэтому переходим в настройки - "мой профиль" - "изменить" и вписываем ник. Далее просто переходим в Telegram бота и оцениваем свой аккаунт. 


По последним данным сейчас в ВК около 1 440 000 000 пользователей, а в Telegram 800 000 000. Такого рода перфоманс может привести старую аудиторию Web 2 мира в популярный мессенджер уверенным движением в Web 3. Более того токен Dogs может стать самым децентрализованным и разлетится на сотни миллионов кошельков в сети TON! 

Также такая популярная биржа как BingX уже объявила о листинге Dogs и даже сделала различные ивенты, за участие в которых можно получить дополнительные награды.

А это премаркет торги токена Dogs, которые открылись буквально через сутки. Такого ещё никогда не было. Проект только запустился, а он уже оценивается рынком! Обычно премаркет стартует на стадии выхода токена на торги. Конечно объёмы маленькие и расчеты оцениваются исходя из 100 млрд. эмиссии токена. Поэтому стоимость по сути взята с воздуха на основе эфемерных ожиданий, но сам факт такого события уже о многом говорит.

Скорее всего токен станет очень популярным и будет пампиться, как и все токены амбассадорами, которые являются селебрити и знаковыми личности современности. Поэтому лично я буду проводить через этот бот аккаунты всех своих родственников, чтобы получить больше токенов. Более того, при желании можно купить Telegram аккаунты и также загнать их в бот тем самым заабузив раздачу. 

На YouTube уже появилось огромное количество обзоров и разные блогеры уже пророчат боту механику "тапалки", где мы сможем собирать ещё больше токенов. Также стоит ожидать и появление различных механик и заданий для получения дополнительных токенов. Чтобы не пропустить последние обновления, обязательно подписывайтесь на мой Telegram канал, где будут новости о подобных проектах!

Более того, по слухам, эдвайзерами игры являются Саша (создатель Notcoin) и Владимир Смеркис (создатель Blum), а это значит, что развитие игры может быть очень масштабным. Уже сейчас на официальный Telegram канал подписано почти 3 млн. человек! Одним словом, сейчас этот проект однозначно будет перформить, а мы находимся в первом вагоне! Поэтому зайти и потратить 10 секунд своего времени однозначно стоит. Игроки Notcoin продали его на десятки и сотни тысяч рублей, здесь история может получится похожей или даже лучше. Не забывайте заходить и подписываться на TG канал с актуальной информацией.

#telegram #notcoin #дуров #dogs airdrop #dogs telegram #dogs телеграмм #дуров раздаёт свой мем-токен dogs #мем-токен dogs #мем-токен dogs всем пользователям telegram
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