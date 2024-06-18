Рассмотрим проект Hamster Kombat, который, возможно, является одним из самых обсуждаемых после Notcoin.

Сегодня мы рассмотрим проект Hamster Kombat , который, возможно, является одним из самых обсуждаемых после Notcoin. Начнем с того, что игра "Hamster Kombat" привлекла внимание более чем 150 миллионов игроков, а их канал в Telegram насчитывает свыше 35 миллионов подписчиков, что значительно превышает 8 миллионов подписчиков канала Notcoin. Более того про игру и ее виральное распространение начинают говорить в новостях. Так, например, популярный техноблогер Wylsacom сделал обзор хайпового кликера.

реклама

Ранее я упоминал о Notcoin во время бета-тестирования на своем канале в Telegram, когда вирусное распространение таких игровых механик еще не было столь очевидным. Успех Notcoin показал, что вирусность подобных проектов стала ясна многим разработчикам, это привело к появлению множества подобных игр.





Игровая механика Hamster Kombat, хоть и знакома многим, представляется более увлекательной, чем в Notcoin. В игре есть сюжет: вы выступаете в роли CEO одной из трех бирж, кликаете по хомякам, зарабатывая игровую валюту. Эти монеты используются для повышения узнаваемости вашей биржи путем приобретения карточек. Эти улучшения помогают вам подниматься по лидерборду и зарабатывать новые монеты, которые, в свою очередь, инвестируются в дальнейшее улучшение уровней и покупку новых карточек.

Чтобы начать игру, перейдите в Telegram-бот и выберите опцию "играть в 1 клик". Вам будет предоставлено некоторое количество игровой валюты для покупки первых карточек-улучшений. Затем выберите биржу. Кстати стратегическим партнером хомяков является биржа BingX , где можно торговать без KYC верификации. Также там еще очень много разных плюшек, поэтому рекомендую выбирать именно ее.

Далее, в разделе "Mine", вы покупаете карточки-улучшения. Суть игры заключается в стратегическом выборе карточек, которые обеспечивают наибольший доход в час по отношению к затратам игровой валюты. В игре представлено 9 лиг с хомяками, по которым вы продвигаетесь. Каждая лига соответствует определенному количеству заработанных вами монет. В разделе "Mine" - "Specials" время от времени появляются уникальные карточки, доступные в ограниченном количестве.

На втором этапе разработки планируется введение командных сквадов и боевой системы, похожей на ту, что использовалась в NotCoin. Соревнования будут проходить между командами, стремящимися заработать максимальное количество очков за определенный период. Покупка улучшений будет способствовать увеличению пассивного дохода. Также предполагается внедрение NFT-персонажей, что придаст игре уникальность и новизну.

Также стоит отметить, что недавно YouTube канал Hamster Kombat побил мировой рекорд самого популярного блогера MrBeast-a, которые за месяц набрал 20 млн. подписчиков. Хомяки смогли набрать 23 млн. и это еще не предел.

В заключение можно сказать, что каждый сам решает, стоит ли участвовать в текущем хайпе вокруг экосистемы TON и Telegram и присоединяться к миру криптовалют. Решение о том, стоит ли вам тратить время на эту игру, остается за вами. Однако, отрицать виральный перфоманс тоже не стоит, ведь огромное количество людей разного склада ума и профессий вовлечены в игровой процесс и все больше вникают в криптовалютный мир.