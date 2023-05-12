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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
MSI представила SSD PCIe 4.0 со скоростью последовательного чтения 7400 МБ/с \ записи 6000 МБ/с
MSI Spatium M480 Pro обеспечивает максимальную производительность PCIe 4.0 x4
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Компания MSI представила свои новейшие твердотельные накопители PCIe 4.0, которые обеспечивают максимальную производительность последовательного и случайного чтения и записи, обеспечивая наилучшее качество работы. Твердотельные накопители MSI Spatium M480 Pro разработаны таким образом, чтобы максимально повысить производительность систем хранения данных на платформах предыдущего поколения, поддерживающих PCIe Gen4, и, следовательно, смогут работать с десятками миллионов ПК, выпущенных за последние четыре года.

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Как и другие представители семейства Spatium M480 от MSI, накопители Spatium M480 Pro основаны на платформе Phison PS5018-E18 и используют 3D-память TLC NAND. Но твердотельные накопители M480 Pro обладают на 60% более высокой производительностью случайного чтения/записи при более высоком пиковом энергопотреблении на 44%. Таким образом, похоже, что компания переработала встроенное ПО этих накопителей и, вполне возможно, внесла некоторые изменения, связанные с оборудованием.

Говоря о производительности, у MSI Spatium M480 Pro ожидается скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с и последовательной записи до 6000 МБ/с, а также до 750 тыс. операций случайного чтения 4 КБ в секунду и до 1 МЛН операций случайной записи 4 КБ в секунду. Это значительно выше по сравнению с производительностью стандартной версии Spatium M480 от MSI, которая обеспечивает всего до 350 тыс./700 тыс. операций случайного чтения/записи в 4 тыс. операций ввода-вывода. Но при этом максимальная рабочая мощность достигает 9,5 Вт, по сравнению с 6,6 Вт в случае оригинальной модели. Другие характеристики, такие как долговечность TBW, наработка на отказ и пятилетняя ограниченная гарантия, остаются неизменными.

В дополнение к более высокой производительности, MSI Spatium M480 Pro исключает версию на 500 ГБ и представляет конфигурацию на 4 ТБ, поэтому эти диски будут доступны с 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ памяти 3D NAND на борту.

MSI предложит три версии своих твердотельных накопителей Spatium M480 Pro: стандартная M480 Pro с тонким графеновым теплоотводом для максимальной совместимости с настольными компьютерами и ноутбуками, M480 Pro HS с довольно массивным радиатором и M480 Pro Play, оптимизированная для Sony PlayStation 4 и поставляющая с соответствующим радиатором. 

В то время как некоторые энтузиасты выстраиваются в очередь, чтобы получить лучшие твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и воспользоваться преимуществами своих новых платформ AMD Ryzen 7000 или Intel 12-го и 13-го поколения Core, в системах PCIe Gen4 все еще есть жизнь (и производительность). Поскольку платформы PCIe Gen5 и соответствующие диски довольно дороги, многие пользователи могут предпочесть обновить свои текущие системы новой видеокартой и более емким и еще более быстрым твердотельным накопителем вместо того, чтобы вкладываться в совершенно новую платформу.

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Выпуск дисков для ПК с поддержкой PCIe Gen4, ожидающих обновления SSD, имеет большой смысл, поскольку многие компьютеры с поддержкой PCIe Gen4 поставляются с дисками PCIe 3.0 или посредственными дисками PCIe Gen 4, и в этом случае SSD, такой, как M480 Pro, будет быстрым обновлением и (по крайней мере, в случае модели 4 ТБ) увеличением пространства.

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