Инвесторы недовольны решениями Илона Маска

После четырехкратного снижения цен на автомобили в США в этом году Tesla в одночасье повысила стоимость своих медленно продаваемых более дорогих моделей. Повышение может быть попыткой успокоить инвесторов, которые сбросили акции Tesla в четверг после того, как ее прибыль и рентабельность упали из-за предыдущего снижения цен.

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В пятницу инвесторы также выразили обеспокоенность в письме совету директоров Tesla по поводу того, что генеральный директор Илон Маск слишком занят управлением другими своими компаниями, включая Twitter и SpaceX, чтобы эффективно руководить компанией по производству электромобилей и солнечных панелей.

Компания из Остина, штат Техас, добавила 2500 долларов ко всем четырем версиям моделей S и X, увеличив их цены на 2,4–2,9%. Самая низкая цена Model S теперь начинается с 87 490 долларов, а базовая цена X составляет 97 490 долларов, согласно веб-сайту Tesla. Ни один из них не имеет права на получение налогового кредита правительства США в размере 7500 долларов США на электромобили, поскольку они превышают предельные цены. Цены на самый продаваемый небольшой внедорожник Model Y и небольшой седан Model 3 остались прежними после снижения в начале этой недели.

Акции Tesla закрылись в четверг снижением почти на 10% после того, как Маск заявил, что компания пожертвует прибылью, чтобы увеличить продажи. В среду Tesla сообщила, что чистая прибыль в первом квартале упала на 24% по сравнению с прошлым годом, а маржа операционной прибыли снизилась с 19,2% в первом квартале прошлого года до 11,4% в прошлом квартале. На дневных торгах в пятницу акции выросли на 1,8%.

Повышение цен произошло в странное время для Tesla, потому что глобальные продажи стареющего большого внедорожника Model X и большого седана Model S упали почти на 38% в первом квартале до 10 695.

В письме председателю Tesla Робину Денхолму и совету директоров группа из 17 инвесторов, которые сообщают, что владеют акциями Tesla на сумму более 1,5 миллиардов долларов, призвала совет директоров убедиться, что у Tesla есть генеральный директор, который уделяет достаточно времени и внимания управлению компанией.

Группа, в которую входят Amalgamated Bank, Управление контролера города Нью-Йорка и некоторые пенсионные и инвестиционные фонды, написала, что потеряла доверие к совету директоров из-за его «скудного надзора» за Маском.

В пятницу были оставлены сообщения с просьбой прокомментировать Tesla. «Совет директоров позволил генеральному директору взять на себя чрезмерные обязательства в то время, когда компания сталкивается с серьезными проблемами, включая усиление конкуренции, контроль со стороны регулирующих органов и падение акций», — говорится в письме.

Группа запросила план пересмотра состава совета директоров, включая увольнение директоров, тесно связанных с Маском. Помимо Tesla, Маск является генеральным директором Twitter и SpaceX, а также соучредителем Neuralink, The Boring Company и Open AI.

Группа, сославшись на жалобы на расовую дискриминацию, плохую безопасность на заводах и расследования, проведенные органами регулирования безопасности дорожного движения США и Министерством юстиции, написала, что Tesla похоже, придерживается более широкой культуры «быть выше закона».

Amalgamated Bank, первый инвестор, указанный в письме, сообщает на своем веб-сайте, что он работает с более чем 1000 профсоюзов и предоставил забастовочные ссуды рабочим, выходящим на пикеты. Tesla ведет борьбу с профсоюзом United Auto Workers за организацию своего завода во Фримонте, штат Калифорния.

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На прошлой неделе инвесторы не были добры к производителям электромобилей. В четверг акции Tesla упали на 12,4% за неделю, в то время как стартапы Rivian, Lucid и Lordstown Motors потеряли около 10% своей стоимости. Fisker за неделю потерял 14%, Nio — 12%, а Nikola — почти 8%.