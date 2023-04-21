Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Tesla вновь повысила цены на старые модели после сильного снижения
Инвесторы недовольны решениями Илона Маска
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

После четырехкратного снижения цен на автомобили в США в этом году Tesla в одночасье повысила стоимость своих медленно продаваемых более дорогих моделей. Повышение может быть попыткой успокоить инвесторов, которые сбросили акции Tesla в четверг после того, как ее прибыль и рентабельность упали из-за предыдущего снижения цен.

реклама

В пятницу инвесторы также выразили обеспокоенность в письме совету директоров Tesla по поводу того, что генеральный директор Илон Маск слишком занят управлением другими своими компаниями, включая Twitter и SpaceX, чтобы эффективно руководить компанией по производству электромобилей и солнечных панелей.

Компания из Остина, штат Техас, добавила 2500 долларов ко всем четырем версиям моделей S и X, увеличив их цены на 2,4–2,9%. Самая низкая цена Model S теперь начинается с 87 490 долларов, а базовая цена X составляет 97 490 долларов, согласно веб-сайту Tesla. Ни один из них не имеет права на получение налогового кредита правительства США в размере 7500 долларов США на электромобили, поскольку они превышают предельные цены. Цены на самый продаваемый небольшой внедорожник Model Y и небольшой седан Model 3 остались прежними после снижения в начале этой недели.

Акции Tesla закрылись в четверг снижением почти на 10% после того, как Маск заявил, что компания пожертвует прибылью, чтобы увеличить продажи. В среду Tesla сообщила, что чистая прибыль в первом квартале упала на 24% по сравнению с прошлым годом, а маржа операционной прибыли снизилась с 19,2% в первом квартале прошлого года до 11,4% в прошлом квартале. На дневных торгах в пятницу акции выросли на 1,8%.

Повышение цен произошло в странное время для Tesla, потому что глобальные продажи стареющего большого внедорожника Model X и большого седана Model S упали почти на 38% в первом квартале до 10 695.

В письме председателю Tesla Робину Денхолму и совету директоров группа из 17 инвесторов, которые сообщают, что владеют акциями Tesla на сумму более 1,5 миллиардов долларов, призвала совет директоров убедиться, что у Tesla есть генеральный директор, который уделяет достаточно времени и внимания управлению компанией.

Группа, в которую входят Amalgamated Bank, Управление контролера города Нью-Йорка и некоторые пенсионные и инвестиционные фонды, написала, что потеряла доверие к совету директоров из-за его «скудного надзора» за Маском.

В пятницу были оставлены сообщения с просьбой прокомментировать Tesla. «Совет директоров позволил генеральному директору взять на себя чрезмерные обязательства в то время, когда компания сталкивается с серьезными проблемами, включая усиление конкуренции, контроль со стороны регулирующих органов и падение акций», — говорится в письме.

Группа запросила план пересмотра состава совета директоров, включая увольнение директоров, тесно связанных с Маском. Помимо Tesla, Маск является генеральным директором Twitter и SpaceX, а также соучредителем Neuralink, The Boring Company и Open AI.

Группа, сославшись на жалобы на расовую дискриминацию, плохую безопасность на заводах и расследования, проведенные органами регулирования безопасности дорожного движения США и Министерством юстиции, написала, что Tesla похоже, придерживается более широкой культуры «быть выше закона».

Amalgamated Bank, первый инвестор, указанный в письме, сообщает на своем веб-сайте, что он работает с более чем 1000 профсоюзов и предоставил забастовочные ссуды рабочим, выходящим на пикеты. Tesla ведет борьбу с профсоюзом United Auto Workers за организацию своего завода во Фримонте, штат Калифорния.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На прошлой неделе инвесторы не были добры к производителям электромобилей. В четверг акции Tesla упали на 12,4% за неделю, в то время как стартапы Rivian, Lucid и Lordstown Motors потеряли около 10% своей стоимости. Fisker за неделю потерял 14%, Nio — 12%, а Nikola — почти 8%.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #илон маск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SpaceX вынуждена была уничтожить ракету Starship через 4 минуты после запуска
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
3
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
24
Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
2
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
7
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
9
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
7
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
47
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
6
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
Союзники Украины планируют ввести полный запрет на экспорт товаров в РФ
4
Украина готова распродать государственные предприятия по низким ценам
3
Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ярчайшей инфракрасной галактики Arp 220
+
SpaceX вынуждена была уничтожить ракету Starship через 4 минуты после запуска
4
Китайский комплекс активной защиты бронетехники Raptor довели до ума спустя 5 лет - видео испытаний
1
EA показала геймплей магического боевика Immortals of Aveum и заявила, что GeForce RTX 2080 Super соответствует только минимальным требованиям новинки
3
Realme 11 Pro+ получит специальный режим для фотографирования Луны
+
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
33
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
16
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
16
Intel разрабатывает кулеры мощностью 2000 Вт для будущих чипов
3

Популярные статьи

В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
10
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
5
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
19
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
11
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
51
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
22
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
10
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
01:10
не угадал. в будущем Хуанг выпустит 5070 с 16 гигами. а 12 гиговые превратятся в тыквы как сейчас 3070 с 8 гигами. И с длсс так же будет выпустят длсс 4 только для 5000 серии. И когда новая игр...
Как NVIDIA умудряется продавать не самые лучшие видеокарты, и почему флагманы AMD никто не берёт
Степан Ахматов
01:09
Да их впринципе уже и не найти
4 главных аутсайдеры рынка видеокарт 2023 года – неожиданные последствия релиза GeForce RTX 4070
Дмитрий
01:07
Видеокарты за 800 долларов когда плойка 5 стоит 550. а бокс еще дешевле. прям все побежали. Европейцы и американцы. Хуанг то ладно его какахи так и так выгребут. Засунут в пк за 50к и какой нить...
Как NVIDIA умудряется продавать не самые лучшие видеокарты, и почему флагманы AMD никто не берёт
DeathWish
01:06
Да собственно не первый год уже упорно пихают, мол "Сталин и Гитлер - одно и то же". Некоторые ведутся... А вот то, что союзники такие "союзники", особенно когда старательно собирали и укрывали нацист...
Пакт Молотова-Риббентропа как величайшая победа советской дипломатии
VRoman
01:05
"Ёмкость батареи составляет 76 Вт*ч, чего должно хватить на 10 часов работы" - никогда не понимал как это они расчитывают. 10 часов - это значит, что весь ноутбук (проц, видюха, экран и прочая мелочь)...
Анонсирован ноутбук Acer Swift X 16 с экраном OLED 3,2K и процессором AMD серии 7040
Дмитрий
01:04
Артиллерии абсолютно пофигу какой танк. Да и отряду с птурами тоже. Видосов с горелыми абрамсами хватает.
В Пентагоне не считают, что танки M1 Abrams перевернут ход конфликта на Украине
Дмитрий
01:03
Потом все авито будут завалены арками за бесценок.
Японский магазин планирует раздавать Arc A750 при покупке RTX 4090
Слип Батонов
01:02
Потому что ты пестабол. У тебя не было радеонов.
Как NVIDIA умудряется продавать не самые лучшие видеокарты, и почему флагманы AMD никто не берёт
Влад Морозов
01:02
Регулярно вижу статьи этого сайта в подборке хрома, и каждый раз убеждаюсь какой же он хуёвый. Что ни статья - теория заговора производителей, сборки за 50к для ВСЕХ игр в 60 фпс (в режиме картошки, н...
Как NVIDIA умудряется продавать не самые лучшие видеокарты, и почему флагманы AMD никто не берёт
Tanos745
01:01
Грустная лошадка хоть выразит озабоченность? Или так, сцанину с морды сотрут и как ни в чем не бывало?
Канада намерена передать арестованный транспортный самолет Ан-124 Киеву
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем