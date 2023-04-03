Компания снизила цены на автомобили на сумму до 10 тысяч долларов

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Tesla в первом квартале продала на 36% автомобилей больше. Автопроизводитель решил увеличить спрос на автомобили, снизив цены на них.

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Автопроизводитель сообщил о поставке 422 875 электромобилей с января по март, в сравнении с примерно 310 000 годом ранее. Однако, по данным FactSet, рост продаж не дотянул до 432 000 автомобилей за квартал по оценкам аналитиков. Несмотря на это, в первый квартал стал рекордным по продажам.



Еще к началу марта компания снизила цены более дорогих Model X и S на 10 тысяч долларов. Также некоторые граждане смогли получить федеральный налоговый кредит на 7,5 тысяч долларов.

Самый продаваемый внедорожник Model Y подешевел почти на 20 процентов, а цена Model 3 снизить на 6 процентов.

Снижение цен, по-видимому, повысило спрос, несмотря на повышение процентных ставок, направленное на замедление экономики и сдерживание инфляции. По данным Edmunds, с тех пор, как Федеральная резервная система США начала повышать ставки в марте прошлого года, средняя ставка по кредиту на новый автомобиль подскочила с 4,5% до 7%.

Tesla заявила, что за квартал продала 412 180 электромобилей Model Y и Model 3, что почти на 40% больше, чем 295 324 в прошлом году.

Но продажи стареющего большого внедорожника Model X и большого седана Model S упали почти на 38% до 10 695 штук.

Когда компания решила снизить цены, некоторые аналитики задались вопросом, замедляется ли спрос. Другие предположили, что компания воспользовалась своей более высокой прибылью, пытаясь отобрать долю рынка у компаний-выскочек и старых автопроизводителей, которые начинают продавать больше электромобилей. Некоторые аналитики предсказывали начало широкомасштабной ценовой войны, которой еще только предстоит материализоваться, по крайней мере, в США.

Темпы роста продаж Tesla, хотя и впечатляющие, были ниже темпов, необходимых для выполнения обещания компании увеличивать поставки примерно на 50% в год в обозримом будущем.

Tesla произвела больше автомобилей, чем продала в первом квартале, поскольку нарастила производство на новых заводах недалеко от Остина, Берлина и Шанхая.

В воскресной записке для инвесторов аналитик Jefferies Филипп Ушуа написал, что «превышение производства Tesla над поставками» будет поддерживать дебаты о том, будет ли спрос слабым или снижение цен повысит спрос.

Во время Дня инвестора Tesla в начале марта генеральный директор Илон Маск признал, что доступность остается препятствием для продаж, но сказал, что многие люди по-прежнему хотят купить Tesla. «Ограничивающим фактором является их способность платить за Tesla», — сказал он.

Например, самая продаваемая Model Y начинается с 54 990 долларов, а базовая цена Model 3 составляет 42 990 долларов. Стартовая цена Model S составляет 89 990 долларов, а X — 99 990 долларов.

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Tesla также подвергается все более пристальному вниманию со стороны регулирующих органов США, которые начали многочисленные расследования и вынудили отозвать программное обеспечение компании «Full Self-Driving» из-за небезопасного поведения. Национальная администрация безопасности дорожного движения расследует дело Tesla на предмет отваливающихся рулевых колес, ремней безопасности, которые могут не удерживать людей при аварии, и частично автоматизированных систем, которые могут врезаться в припаркованные машины или останавливаться без причины.