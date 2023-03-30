Пока борьба с мошенниками затрагивает лишь рынок Китая

Вопрос о поддельных видеокартах GeForce, размещенных на китайских платформах электронной торговли, уже некоторое время является широко распространенной проблемой. Однако новый отчет от MyDrivers предполагает, что Nvidia, наконец, что-то делает с этим. Новостное издание утверждает, что производитель чипов работает с ведущими китайскими компаниями электронной торговли, чтобы уничтожить поддельные игровые видеокарты GeForce.

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Малоизвестные бренды видеокарт, в том числе 51RISC, Corn или MLLSE, ранее были заблокированы на внутреннем рынке Китая. Однако на протяжении многих лет эти бренды незаметно проникали на рынок США через такие платформы, как eBay, или, совсем недавно, через сторонние торговые площадки Amazon или Newegg. В большинстве случаев потребители найдут видеокарты GeForce от этих китайских брендов по более низким ценам, а иногда и по смешным ценникам. Здравый смысл подскажет вам избегать их и придерживаться официальных партнеров Nvidia. Однако время от времени менее опытный потребитель попадался на более низкие цены.

Конец бума майнинга Ethereum оставил на рынке остатки чрезмерно используемых видеокарт для майнинга. Некоторые продавцы перекрашивают чипы памяти на старых видеокартах, чтобы продать их на вторичном рынке. Другие переделывают мобильные видеокарты в форму для настольных компьютеров и создают фальшивые названия, такие как GeForce RTX 3070 TiM.

Согласно отчету MyDrivers, компания Nvidia, как сообщается, отрицает свои отношения с этими фиктивными брендами, подчеркивая, что они не являются официальными партнерами. Кроме того, в отчете утверждается, что производитель чипов якобы не знает, как контрафактные бренды производят подделки. В результате компания Nvidia, похоже, работает рука об руку с платформами электронной торговли, чтобы удалить поддельные видеокарты GeForce.

Похоже, усилия Nvidia сразу же дали положительные результаты. Известные китайские платформы, в том числе JD.com и Douyin, провели чистку и ограничили продажи бывших в употреблении, отремонтированных и ложно рекламируемых GeForce RTX 20-й серии (Turing), GTX 16-й серии (Turing) и видеокарт GTX 10-серии (Pascal). Электронные площадки Pinduoduo и Tmall последовали их примеру, внедрив новую политику продаж подержанных и восстановленных товаров.

Nvidia поделилась тремя ценными советами, которые помогут потребителям не попасть на поддельные видеокарты. Во-первых, производитель чипов рекомендует пользователям покупать видеокарту GeForce RTX 40-й серии (Ada Lovelace). Логика заключается в том, что, поскольку Ada была выпущена после бума майнинга, нигде не должно быть переработанных GeForce RTX 4090 или GeForce RTX 4080 из под майнинговых ферм. Во-вторых, потребители должны покупать графические адаптеры только у официальных партнеров Nvidia, таких, как Asus, Gigabyte, MSI и Zotac, и это лишь некоторые из них. Наконец, для потребителей, которые по понятным причинам не хотят тратить много денег на устройства серии GeForce RTX 40, серия GeForce RTX 30 (Ampere) по-прежнему довольно хороша. Однако, чтобы избежать подделок, Nvidia предлагает потребителям выбрать SKU после бума майнинга, который подвергся фейслифтингу по аналогии с GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X или GeForce RTX 3060 8 ГБ.

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Очень хорошо, что Nvidia пытается бороться с мошенническими видеокартами GeForce. Тем не менее пока можно лишь надеяться, что меры, принятые производителем чипов, распространятся и на рынки других стран, потому что там все еще есть остатки графических карт от 51RISC или MLLSE.