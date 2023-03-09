Уникальный кулер использует поток воздуха от основного вентилятора PS5, чтобы снизить температуру SSD

Современные твердотельные накопители PCIe 4.0 и 5.0 сильно нагреваются, потому что мощные контроллеры твердотельных накопителей выделяют много тепла, как и любой процессор с частотой> 1 ГГц. Если вы расширите внутреннее хранилище PlayStation 5 с помощью быстрого твердотельного накопителя PCIe 4.0, как рекомендует Sony, система предлагает очень ограниченное охлаждение. Люди, которые беспокоятся о долговечности своих твердотельных накопителей, могут взглянуть на этот неуклюжий, но умный кулер для твердотельных накопителей PS5 от Graugear.

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Это именно то, на что это похоже: сменная вентилируемая крышка для отсека SSD PS5 вместе с радиатором, прикрепленным к единственной тепловой трубке, которая ведет к небольшому медному стеку ребер, мало чем отличающемуся от того, что вы можете увидеть внутри игрового ноутбука. Тепловая трубка изогнута в соответствии с формой игровой консоли, а решетка расположена прямо перед воздухозаборником, рядом с основным вентилятором PlayStation.

Это довольно умная конструкция, которая, по сообщениям Graugear, может вдвое снизить температуру твердотельного накопителя M.2. Пока действительно нет причин сомневаться в этом утверждении: переход от практически нулевого охлаждения к полной сборке радиатора и тепловых трубок, безусловно, должен стать большим улучшением. Создатели говорят, что он идеально подходит для высокопроизводительных накопителей NVMe и совместим как с односторонними, так и с двусторонними накопителями M.2.

Единственное, что может вызвать беспокойство, это то, что стек ребер твердотельного накопителя M.2, размещенный таким образом у входа, может снизить способность PS5 охлаждаться. В то время как оригинальные модели PlayStation 5 имели действительно бесполезную, сложную систему охлаждения, в новых версиях размер радиатора постоянно уменьшался в попытке сократить расходы в условиях ослабления экономики.

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С другой стороны, это тепло выделяется в любом случае, и его более легкое рассеивание вентилятором может привести к снижению внутренней температуры корпуса по всем направлениям. Graugear пока не раскрыла цены или дату выхода.