Видеокарта будет оснащена на урезанным процессором GA104

Источник каталогизации видеокарт в Твиттере подчеркнул, что новая версия популярной видеокарты Ampere RTX 3060 появилась в сети. Это может быть лучшая RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, обеспечивающей пропускную способность более 456 ГБ/с.

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Начиная с оригинальной GeForce RTX 3060, NVIDIA вносит нежелательные сокращения. Первоначальный вариант подвергся блокировке LHR в период бума криптовалюты, что означало, что геймеры не могли заработать криптовалюту в свободное время. Совсем недавно была запущена версия с урезанной подсистемой памяти. Видеокарта RTX 3060 8 ГБ имеет уменьшенный объем видеопамяти и была представлена в эпоху, когда объем 8 ГБ начал казаться маленьким. Вдобавок ко всему, у этой 8-гигабайтной видеокарты шина памяти урезана со 192 до 128 бит, что привело к падению пропускной способности памяти на 33%.

Несколько часов назад T4CFantasy отправился в Twitter, чтобы поделиться новостью о том, что он заметил еще одну 3060. Tweeter — редактор базы данных графических процессоров TechPowerUp – прокомментировал, что в последней версии RTX 3060 будет использоваться графический процессор GA104. Этот графический процессор использовался для видеокарт более высокого уровня, например, RTX 3070 Ti. Его площадь составляет 392 мм2, что значительно больше по сравнению с GA106 (276 мм2), используемым в других версиях RTX 3060.

Все выпущенные и вероятные варианты RTX 3060 для настольных ПК имеют одинаковые 3584 ядра CUDA. Однако следует отметить, что версия с графическим процессором GA104 кажется расточительной: 6144 потенциально пригодных для использования ядра CUDA сокращены до 3584. Помните, что GA106 имеет максимальное количество ядер CUDA 3840, уменьшенное до 3584 для RTX 3060, что является гораздо более эффективным использованием кристалла. Использование физически большего графического процессора, возможно, помогло NVIDIA спасти некоторые непригодные для использования кристаллы. Нужно отметить, что может быть некоторое влияние на энергопотребление и охлаждение из-за сильно урезанного GA104, но нужно провести тестирование, чтобы сказать наверняка.

Двигаясь дальше, главной особенностью новейшей RTX 3060 является память GDDR6X. Этот 12-гигабайтный фрагмент видеопамяти имеет 192-битную шину и может обеспечить пропускную способность 456 ГБ/с. Некоторые игровые движки ценят пропускную способность графической памяти больше, чем другие, и прирост пропускной способности, обеспечиваемый здесь, по сравнению с оригинальными 12-гигабайтными моделями, составляет около 27%. По сравнению с урезанной RTX 3060 8 ГБ увеличение пропускной способности модели GDDR6X составляет еще более впечатляющие 90%.

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Но помните, что, хотя T4CFantasy может иметь хорошие связи в качестве сотрудника TechPowerUp, существование этой версии RTX 3060 с 12 ГБ GDDR6X все еще остается просто слухом, пока NVIDIA (или ее партнер) не сделает официальное объявление. Интересно, что в базе данных TPU обнаружена модель Gigabyte с заводским разгоном. Данные показывают, что ее базовая / тактовая частота графического процессора составляла 1320/1807 МГц — это та же базовая частота, что и у эталона, только с небольшим ускорением (эталонное ускорение составляет 1780 МГц).