Новый игровой монитор Asus ROG Strix имеет частоту обновления 300 Гц

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Если вам нравится игровой монитор Asus ROG Strix XG27AQM, то вам, вероятно, понравится новая его версия: ROG Strix XG27AQMR, который призван конкурировать с лучшими игровыми мониторами. XG27AQM впервые появился на сцене в прошлом году с 27-дюймовой панелью QHD (2560 x 1440) с максимальной частотой обновления 270 Гц (при разгоне). Его новый аналог XG27AQMR увеличивает исходную максимальную частоту обновления до 300 Гц.

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Asus использует свою технологию Fast IPS в XG27AQMR, как и в XG27AQM. Тем не менее компания указывает время отклика 1 мс по сравнению с 0,5 мс для XG27AQM. Но Asus добилась успехов в других областях благодаря включению сертификации DisplayHDR 600 (по сравнению с DisplayHDR 400). Типичная яркость остается прежней и составляет 350 нит.

Как и следовало ожидать от игрового монитора этой категории, XG27AQM поддерживает AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Дальнейшим улучшением этих реализаций Adaptive-Sync является технология стробирования подсветки Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB-Sync) от Asus.

Что касается подключения, Asus включила два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.4, два порта USB 3.2 Gen 1 (Type-A) и разъем для наушников 3,5 мм. XG27AQMR также регулируется по высоте, наклону и повороту. Кроме того, на задней панели монитора присутствует VESA 100 для крепления к подставке или стене, а также 0,25-дюймовое гнездо для штатива.

К сожалению, Asus не объявила цены или доступность ROG Strix XG27AQMR. Однако MicroCenter продает ROG Strix XG27AQM за 649,99 долларов. Возможно, Asus сделает надбавку за свой новый монитор, но сейчас наверняка неизвестно.

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Также нужно отметить, что, хотя 300 Гц — это головокружительная цифра для игрового QHD-монитора, предназначенного для киберспорта, это не максимальный порог. Лавры принадлежат ROG Swift 360Hz PG27AQN от Asus, о котором впервые было объявлено год назад.