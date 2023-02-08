На фоне увольнения 12 000 сотрудников из материнской компании

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Сегодня Google объявила о множестве новых функций, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), поскольку она усилила битву с Microsoft за сохранение своего доминирования в индустрии веб-поиска.

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Однако последние объявления не оправдали ожиданий инвесторов, и в среду цена акций Google упала более чем на семь процентов на фоне растущих сомнений в том, что компания сможет противостоять своему конкуренту.

Два титана Кремниевой долины развернули полномасштабную конкурентную битву после того, как бот ChatGPT поразил воображение пользователей Интернета по всему миру своей способностью создавать эссе и даже экзаменационные работы за считанные секунды.

Microsoft объявила о многомиллиардном партнерстве с производителем ChatGPT OpenAI и представила новые продукты во вторник, в то время как Google попыталась перехватить инициативу днем ранее, объявив о своем чат-боте Bard.

Вице-президент Google Прабхакар Рагхаван заявил на мероприятии в Париже, что Bard теперь используется «доверенными тестировщиками», но не назвал сроков публичного выпуска, который ожидается в течение нескольких недель.

Аналитики предположили, что Google поспешила со своим заявлением под давлением Microsoft, но Рагхаван опроверг это утверждение. «Это был многолетний путь», — сказал он, добавив, что ни одно событие не изменило планы Google.

В среду руководители Google объявили о нескольких улучшениях, связанных с искусственным интеллектом, в продуктах, включая карты, перевод и инструмент распознавания изображений Lens.

Microsoft также заявила, что включит ИИ в свой пакет Office и приложение для обмена сообщениями Teams. Но ее обещание улучшить поисковую систему Bing, о которой так много отзываются, привело к столкновению с компанией Google, которая доминировала в этой области в течение двух десятилетий.

Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, обещают предоставить пользователям готовые ответы из нескольких источников, заменив знакомый список ссылок и рекламы, которые были основным доходом Google в течение двух десятилетий.

В сообщениях СМИ говорится, что внезапный успех ChatGPT был обозначен в Google как угроза «красного кода», а основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые ушли несколько лет назад, присоединились к мозговому штурму.

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Необходимость действовать усилилась на прошлой неделе, когда Alphabet, материнская компания Google, опубликовала неутешительные результаты и объявила об увольнении 12 000 сотрудников.