Сегодня Google объявила о множестве новых функций, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), поскольку она усилила битву с Microsoft за сохранение своего доминирования в индустрии веб-поиска.
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Однако последние объявления не оправдали ожиданий инвесторов, и в среду цена акций Google упала более чем на семь процентов на фоне растущих сомнений в том, что компания сможет противостоять своему конкуренту.
Два титана Кремниевой долины развернули полномасштабную конкурентную битву после того, как бот ChatGPT поразил воображение пользователей Интернета по всему миру своей способностью создавать эссе и даже экзаменационные работы за считанные секунды.
Microsoft объявила о многомиллиардном партнерстве с производителем ChatGPT OpenAI и представила новые продукты во вторник, в то время как Google попыталась перехватить инициативу днем ранее, объявив о своем чат-боте Bard.
Вице-президент Google Прабхакар Рагхаван заявил на мероприятии в Париже, что Bard теперь используется «доверенными тестировщиками», но не назвал сроков публичного выпуска, который ожидается в течение нескольких недель.
Аналитики предположили, что Google поспешила со своим заявлением под давлением Microsoft, но Рагхаван опроверг это утверждение. «Это был многолетний путь», — сказал он, добавив, что ни одно событие не изменило планы Google.
В среду руководители Google объявили о нескольких улучшениях, связанных с искусственным интеллектом, в продуктах, включая карты, перевод и инструмент распознавания изображений Lens.
Microsoft также заявила, что включит ИИ в свой пакет Office и приложение для обмена сообщениями Teams. Но ее обещание улучшить поисковую систему Bing, о которой так много отзываются, привело к столкновению с компанией Google, которая доминировала в этой области в течение двух десятилетий.
Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, обещают предоставить пользователям готовые ответы из нескольких источников, заменив знакомый список ссылок и рекламы, которые были основным доходом Google в течение двух десятилетий.
В сообщениях СМИ говорится, что внезапный успех ChatGPT был обозначен в Google как угроза «красного кода», а основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые ушли несколько лет назад, присоединились к мозговому штурму.
Необходимость действовать усилилась на прошлой неделе, когда Alphabet, материнская компания Google, опубликовала неутешительные результаты и объявила об увольнении 12 000 сотрудников.