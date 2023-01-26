Графики AMD показывают худшие показатели FPS на доллар США для RX 7000

реклама

AMD опубликовала сообщение в блоге, в котором информирует читателей о том, что сейчас самое лучшее время для обновления с графикой Radeon. Небольшая проблема с постом заключается в том, что он показывает, что новая серия RX 7000, основанная на архитектуре RDNA 3, предлагает явно невыгодное предложение по сравнению с существующей серией RX 6000. Графики AMD показывают, что из всех продаваемых в настоящее время графических процессоров новая пара предлагает худшие показатели FPS на доллар США из всех.

Еще одна диаграмма из нового сообщения в блоге AMD показывает, что флагманы RX 7000 займут достойное место в играх 4K. Простые диаграммы показывают, что новые видеокарты могут обеспечивать частоту кадров до 180 кадров в секунду (RX 7900 XT) или 220 кадров в секунду (RX 7900 XTX) в популярных играх 4K. Тем не менее на момент написания статьи не так много высокопроизводительных 4K-мониторов с частотой обновления выше 144 Гц, что увеличивает привлекательность RX 6800 XT стоимостью более 579 долларов США при средней частоте кадров в играх 4K 148 кадров в секунду.

AMD выбрала следующие игры для диаграмм: Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, Grand Theft Auto V, Apex Legends, Valorant и Overwatch 2. Не самый требовательный набор игр, но большинство из этих игр очень популярны, а некоторые из них являются соревновательными / киберспортивными играми, в которых зачастую очень высокая частота кадров.

Также AMD воспользовалась возможностью, чтобы подчеркнуть, что ее драйверы лучше, чем когда-либо, и наполнены новыми функциями. Некоторые особенно интересные утверждения заключались в том, что драйверы были протестированы на 6000 уникальных системных конфигурациях на предмет производительности и стабильности, и что за последний год некоторые из ее видеокарт RX 6000 показали прирост производительности DX11 до 30% благодаря постоянной доработке драйверов.

До бюджетных видеокарт серии RX 7000 еще далеко?

В Twitter в сообщении от AMD представлены линейки видеокарт Radeon RX 7000 и RX 6000 серий. Причем представлены они так, как будто это фиксированный ассортимент на 2023 год. В некотором смысле это изображение моделей Radeon на 2023 год подразумевает, что нет острой необходимости в таких долгожданных видеокартах, как RX 7800, RX 7700 или RX 7600 — с суффиксами XTX/XT или без них. Это также поднимает вопрос о том, может ли быть долгим ожидание большего количества видеокарт с архитектурой RDNA 3 для настольных ПК.

Было всего несколько утечек информации о популярных видеокартах серии RX 7000. Пока можно лишь надеяться, что они появятся не позднее лета, возможно, во время Computex 2023. Пока что AMD пытается сократить запасы устройств серии RX 6000 перед запуском замены среднего и бюджетного уровня серии 7000.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Пока что рейтинги подтверждают целесообразность покупки видеокарт AMD RDNA 2 предыдущего поколения, а также низкую ценность графических процессоров последнего поколения. И как бы плохо не обстояли дела с RX 7000-й серии, видеокарты Ada Lovelace Nvidia RTX 40-й серии одинаково переоценены.