Samsung пытается извлечь выгоду из проблем YMTC

Samsung повысила цены на свои устройства флэш-памяти 3D NAND на 10% в первой половине декабря после того, как Министерство торговли США занесло китайскую компанию YMTC в черный список. Поскольку некоторые производители ПК временно приостановили работу с памятью Yangtze Memory, спрос на 3D NAND со стороны других производителей увеличился, поэтому, согласно отчету DigiTimes, Samsung повысила свои котировки.

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Американские политики публично назвали YMTC угрозой национальной безопасности в последние пару месяцев после того, как она попала в непроверенный список DoC (UVL). Как следствие, Apple решила воздержаться от покупки 3D NAND у Yangtze Memory даже для iPhone, которые должны продаваться в Китае.

Судя по всему, другие OEM-производители ПК последовали их примеру и приостановили работу с китайским производителем флэш-памяти либо потому, что не хотели ввязываться в политический скандал, либо потому, что не были уверены, сможет ли YMTC вовремя поставить достаточно памяти, когда она не может приобретать инструменты у американских компаний без соответствующей экспортной лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли.

В результате спрос на память 3D NAND, производимую другими производителями, включая Micron, Samsung и SK Hynix, увеличился, и лидер рынка Samsung даже решил повысить цены на 3D NAND, чтобы воспользоваться ситуацией, говорится в отчете.

Неясно, как повышение компанией Samsung контрактных цен на 3D NAND на первое полугодие декабря повлияет на цены на 3D NAND в целом и на твердотельные накопители в частности. Котировки на 3D TLC-память стагнируют уже несколько месяцев, поэтому небольшой рост будет положительным знаком для производителей флэш-памяти. Между тем, Samsung вряд ли продает много 3D NAND конкурирующим производителям твердотельных накопителей, поэтому мы не должны увидеть значительного влияния на цены твердотельных накопителей из-за действий Samsung.

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Что еще предстоит увидеть, так это то, когда сокращение производства 3D NAND Micron, Samsung и SK Hynix окажет реальное влияние на рынок. TrendForce считает, что, поскольку у реальных производителей устройств есть множество 3D NAND, влияние сокращения производства не будет заметно в четвертом квартале 2022 года, и не делает прогнозов на первый квартал 2023 года.