Corsair заявляет, что ее гибкий 45-дюймовый монитор будет выпущен в ограниченном количестве

У долгожданного гибкого игрового монитора Corsair Xeneon Flex наконец-то появилась цена и дата предварительного заказа. Xeneon Flex будет доступен для предварительного заказа, начиная с четверга, 15 декабря. Пока что доступно ограниченное количество мониторов. Цена на гибкий монитор составляет 1999 долларов.

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Corsair Xeneon Flex впервые был представлен прошлым летом, когда произвел фурор благодаря своей уникальной способности сгибаться, позволяя пользователям сгибать экран с помощью пары ручек. Экран может изгибаться от плоского до кривизны 800R. Монитор также обладает рядом других приятных качеств: это 45-дюймовый LG W-OLED экран с разрешением 1444р и частотой обновления 240 Гц, имеющий время отклика 0.03 мс, превосходную контрастность 1350000:1, поддержку HDR, AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Что касается разъемов, то тут DP и HDMI, разъем аудио 3,5 мм и USB 3.

Некоторые видеоролики с GamesCom в конце августа выявили потенциальные проблемы с прототипом Xeneon Flex. Оверклокер der8auer рассказал, что согнутый монитор на самом деле не был изогнут, как дуга, а имел более мягкую V-образную форму. При этом изгибание вызывало довольно громкий скрип.

Если вы заинтересованы в предварительном заказе Xeneon Flex, запасы Corsair будут ограничены, поэтому, возможно, стоит подписаться на обновления.

Конкурент от LG

Вскоре после того, как Corsair впервые продемонстрировала Xeneon Flex, LG выпустила игровой монитор с похожей панелью: 45-дюймовый изогнутый игровой OLED-монитор UltraGear с частотой 240 Гц (модель 45GR95QE). Однако было одно большое отличие, а именно то, что модель LG имела фиксированную кривизну 800R. Создание монитора с фиксированной кривизной позволяет сэкономить деньги: LG 45GR95QE дешевле — 1699 долларов. Компания также скоро откроет предварительные заказы (12 декабря) и, как ожидается, мониторы будут отправлены до конца 2022 года.

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Затем LG выпустила еще один монитор (хорошо, телевизор), LG OLED Flex TV (модель LX3), который, как и Xeneon Flex, является гибким. Этот удобный для игр 4K OLED-телевизор оснащен 42-дюймовым экраном, частотой обновления 120 Гц и переменной частотой обновления (VRR). Телевизор LG OLED Flex изгибается с помощью пульта дистанционного управления, а не ручек, и предлагает 20 уровней изгиба от полностью плоского до 900R. Но он, как и следовало ожидать, будет значительно дороже.