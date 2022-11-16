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В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
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Похоже, что даже видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition подвержена непрекращающимся поломкам 16-контактного адаптера питания. Первый зарегистрированный случай Founders Edition появился на Reddit на выходных.

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Пострадавший владелец GeForce RTX 4090 заявил в ветке Reddit, что он купил GeForce RTX 4090 в Best Buy 19 октября. Флагману Ada не было и месяца, однако у устройства расплавился разъем питания. Пользователь поместил видеокарту в корпус Asus ROG Helios без боковой панели, чтобы не погнуть 16-контактный адаптер (предполагаемая причина других поломок RTX 4090). Он подтвердил, что подключил три 8-контактных кабеля питания PCIe от его блока питания Asus ROG Thor 1200W.

Пользователь провел следующие семь дней, играя в Call of Duty: Warzone, по два-три часа в день, но затем 29 октября его экран вдруг стал черным. Когда разобрали систему, было уже поздно. 16-контактный адаптер питания и 16-контактный разъем питания на GeForce RTX 4090 Founders Edition расплавились. Владелец вернул Nvidia поврежденную видеокарту и адаптер для анализа. Хотя производитель видеокарт и отправил ему замену через три дня, пользователь больше не хочет устанавливать видеокарту в свой ПК.

Судя по треду на Reddit, уже известно от 26 инцидентах, связанных с расплавлением разъемов. До этих выходных были описаны случаи только с видеокартами AIB-парнеров, но похоже, что даже Founders Edition может быть подвержена этому браку. Расследование Nvidia продолжается, поскольку новые отчеты продолжают накапливаться. В кратком заявлении производитель сказал, что все еще изучает отчеты и не располагает какими-либо новыми подробностями.

Единственным новым событием на данный момент является то, что Nvidia подтвердила немецкому изданию Igor's Lab, что компания приобретала свои 16-контактные адаптеры питания у двух производителей: Astron и NTK. Оба адаптера соответствуют спецификациям PCI-SIG. Однако Zotac и Gigabyte якобы заявили Igor's Lab, что адаптеры NTK менее уязвимы к сбоям после нескольких переподключений разъемов. Важным словом здесь является «меньше», так что все еще существует вероятность того, что и с адаптерами от NTK может произойти сбой.

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Было множество теорий относительно отказов 16-контактного адаптера питания, начиная от конструкции адаптера и заканчивая ошибкой пользователя. К сожалению, владельцы GeForce RTX 4090 ничего не могут поделать, кроме того, как ждать, пока Nvidia завершит расследование. К сожалению, время идет, поэтому можно лишь надеяться, что Nvidia сможет положить конец сбоям GeForce RTX 4090 как можно раньше.

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#nvidia #rtx 4090 #rtx 4090 fe #rtx 4090 founders edition
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