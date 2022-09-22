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Испанский ритейлер опубликовал списки моделей GeForce RTX 4090 с их ценами
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Испанский ритейлер Coolmod (через El Chapuzas Informatico) опубликовал цены на видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 AIB-партнеров. Как всегда, относиться к информации нужно с долей скептицизма, поскольку страницы товаров могут быть просто шаблонами. Но, к сожалению, похоже, что испанцам придется иметь дело с 21% НДС (налогом на добавленную стоимость), добавляемым к большинству потребительских товаров, в результате чего рекомендованная производителем розничная цена GeForce RTX 4090 в размере 1599 долларов приближается к 2000 долларов, а на некоторые модели и вовсе более 2000 долларов.

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Coolmod продемонстрировал пять моделей устройств от Zotac и Galax RTX 4090. Zotac занимает три из пяти списков с тремя новыми моделями, включая RTX 4090 Trinity стоимостью 1930 долларов, вариант Trinity OC стоимостью 1968 долларов и RTX 4090 AMP Extreme Airo стоимостью 2017 долларов.

Оставшиеся две модели видеокарт поставляются Galax: KFA2 RTX 4090 ST стоимостью 1919 долларов — самая дешевая RTX 4090 из всех и KFA2 RTX 4090 SG с заводским разгоном — по цене 2067 долларов.

Эти невероятно высокие цены являются результатом испанского налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% для непродовольственных и немедицинских потребительских товаров. Это приводит к тому, что рекомендованная производителем розничная цена RTX 4090 с 1599 долларов подскочила до 1934 долларов. Эта же ситуация повторяется и в Германии, где текущая ставка НДС составляет 19%.  

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Nvidia увеличила MSRP RTX 4090 и RTX 4080 на несколько сотен долларов — в зависимости от модели. Для потребителей в условиях высоких налогов рекомендованная производителем розничная цена Nvidia в размере 1599 долларов становится серьезной проблемой. 

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#nvidia #новинки #новинка #rtx 4090
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