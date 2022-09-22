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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Corsair выпустила SSD MP600 Pro XT PCIe 4.0 емкостью до 8 ТБ
скорость последовательного чтения до 7100 МБ/с, скорость последовательной записи до 6100 МБ/с
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Corsair незаметно добавила модель твердотельного накопителя емкостью 8 ТБ в семейство дисков премиум-класса MP600 Pro XT с интерфейсом PCIe 4.0 и начала их продажи в Европе, возможно, за несколько месяцев до того, как компания начнет продажи своих твердотельных накопителей MP700 следующего поколения с интерфейсом PCIe 5.0. Новые накопители обладают огромной емкостью, но их производительность немного ниже по сравнению с другими твердотельными накопителями этого семейства.

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Накопители Corsair MP600 Pro XT M.2-2280 — флагманские продукты компании для хранения данных, основанные на контроллере Phison PS5018-E18 и 176-слойной памяти 3D TLC NAND от Micron. До сих пор Corsair предлагала свои диски MP600 Pro XT в конфигурациях 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, но на этой неделе немецкий ритейлер Proshop.de начал предлагать версии этих устройств емкостью 8 ТБ. Об этом сообщил ComputerBase.de.

Новые твердотельные накопители Corsair MP600 Pro XT емкостью 8 ТБ рассчитаны на скорость последовательного чтения до 7100 МБ/с, скорость последовательной записи до 6100 МБ/с, а также 1,2 млн/950 тыс. операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи (см. подробные характеристики по сравнению с другими моделями линейки ниже). Хотя твердотельные накопители с самой высокой емкостью обычно немного медленнее по сравнению с конфигурациями средней емкости, Corsair MP600 Pro XT 8 ТБ по-прежнему будет одним из лучших твердотельных накопителей, доступных с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

Твердотельные накопители Corsair MP600 Pro XT емкостью 8 ТБ стоят недешево. Ритейлер продает эти диски емкостью 8 ТБ за 1399,90 евро (1158 долларов США без НДС), что немного дороже, чем цена двух устройств MP600 Pro XT емкостью 4 ТБ. Между тем, рекомендуемая цена накопителя Corsair емкостью 8 ТБ в США неизвестна.

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Для пользователей, у которых уже есть система со слотом M.2 с поддержкой PCIe 5.0 x4, или для тех, кто ждет появления AMD Ryzen 7000-й серии или платформ Intel 13-го поколения Raptor Lake с поддержкой PCIe Gen5, дилемма заключается в том, стоит ли покупать твердотельный накопитель PCIe Gen4 большой емкости прямо сейчас или дождаться выпуска дисков с интерфейсом PCIe 5.0. К сожалению, на этот вопрос нет точного ответа, поскольку неизвестно, когда именно Corsair и другие производители выпустят свои накопители PCIe Gen5, особенно те, которые не ограничены скоростью чтения 10 Гбит/с.

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