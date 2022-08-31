34-дюймовый изогнутый дисплей использует технологию Samsung QD-OLED

Компания Samsung объявила о своем первом игровом OLED-мониторе, который будет представлен на выставке IFA 2022 в Берлине 2 сентября. Новый игровой монитор Samsung Odyssey OLED G8 (G85SB) представляет собой изогнутый ультратонкий 34-дюймовый монитор с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440 x 1440.

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Пока нет полных спецификаций, но Samsung выделила некоторые из наиболее интересных аспектов монитора, в том числе максимальную частоту обновления 175 Гц, скорость отклика 0,1 мс и толщину всего 3,9 мм (0,15 дюйма). Монитор также сертифицирован VESA DisplayHDR 400 True Black и покрывает 99,3% цветовой гаммы DCI-P3.

34-дюймовая изогнутая панель имеет кривизну 1800R и сочетает в себе технологии Quantum Dot (QD) и OLED для сверхъярких цветов, а также быстрого отклика изображения и плотного темного черного цвета, которым славится технология OLED. Samsung заявляет, что коэффициент контрастности Odyssey OLED G8 составляет 1 000 000: 1 благодаря характеристикам освещения отдельных пикселей OLED-дисплеев. Samsung называет ее «почти бесконечной» контрастностью.

Odyssey OLED G8 позиционируется в первую очередь как игровой монитор. Он поддерживает AMD FreeSync Premium, но в сегодняшнем пресс-релизе не упоминалось о поддержке Nvidia G-Sync. Другие игровые мониторы Samsung Odyssey, такие, как 49-дюймовый Odyssey G9, также оснащены игровыми функциями, такими как выбор жанра игры. И эта модель не исключение.

Геймеры также могут оценить встроенную подсветку Odyssey OLED G8. Samsung заявляет, что обновила CoreSync и Core Lighting+ портфолио Odyssey для этого нового монитора. Подсветку можно использовать для различных эффектов, включая синхронизацию с действиями на экране для более полного погружения.

Несмотря на то, что он классифицируется как игровой монитор, Odyssey OLED G8 имеет множество функций в стиле смарт-ТВ, а благодаря Samsung Gaming Hub вы сможете использовать его без ПК, чтобы играть в игры через популярные потоковые сервисы. Встроенный IoT-концентратор позволит пользователям транслировать видео, а также регистрироваться и взаимодействовать с устройствами умного дома. Для этих автономных функций потоковой передачи должна быть какая-то встроенная сеть Ethernet / Wi-Fi, но Samsung не упоминает ничего конкретного.

Монитор имеет порты Micro HDMI (2.1), Mini DP (1.3 и USB-C). Эти мини-порты имеют смысл, поскольку Odyssey OLED G8 чрезвычайно тонкий. Тем не менее Samsung все же нашла место для включения пары портов. Динамики мощностью 5 Вт. Монитор поставляется с подставкой, которая наклоняется и регулируется по высоте.

По словам Samsung, Odyssey OLED G8 будет доступен по всему миру с четвертого квартала 2022 года, но не сообщает точную дату или цену.

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Похоже, что третий квартал 2022 года — это квартал, в котором игровые OLED-мониторы наконец-то набирают популярность. Другие игровые OLED-мониторы/телевизоры, выпущенные на прошлой неделе, включают 42-дюймовый сгибаемый телевизор LG LX3, 45-дюймовый игровой монитор LG UltraGear и 45-дюймовый сгибаемый OLED-монитор Corsair Xeneon Flex 45WQHD240.