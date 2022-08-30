Noctua рассматривает AM5 как небольшой процессор, требующий нанесения термопасты 1 точкой

Как написал @momomo_us в Твиттере, Noctua представила первую рекомендацию по применению термопасты для новых процессоров AMD Ryzen 7000 и связанных с ними IHS. Для Ryzen 7000 Noctua рекомендует одну точку посередине размером от 3 до 4 мм для надлежащего покрытия всего IHS — и это все.

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В точечном нанесении нет ничего нового, и, возможно, это самая популярная техника по сей день. Но для Noctua это резкое изменение по сравнению с пятиточечной схемой, которую она рекомендует для процессоров AM4 аналогичного размера, когда вы ставите четыре маленькие точки в четырех углах IHS и одну большую точку посередине.

Для совместимости с кулерами AMD специально построила AM5 с теми же размерами, что и AM4, поэтому интересно увидеть, как Noctua рекомендует разные варианты нанесения термопасты для обоих сокетов. Фактически, Noctua специально рассматривает AM5 как меньший «размер процессора» по сравнению с AM4, что является причиной различий в применении термопасты.

Тем не менее Noctua может быть права, выбрав точечный рисунок для AM5. Ryzen 7000 оснащен уникальным дизайном IHS, который мы никогда раньше не видели, в форме осьминога с восемью слотами, вырезанными из IHS, чтобы освободить место для конденсаторов на печатной плате ЦП. Все старые разработки AMD отличались совершенно линейной конструкцией для IHS, подобной той, что мы видим на AM4.

Вырезы заметно уменьшают площадь поверхности IHS Ryzen 7000, и, вероятно, это причина, по которой Noctua изменила рекомендации по термопасте с пятиточечного рисунка AM4 на одну точку. В любом случае одна точка по-прежнему работает на сокетах AM4 и аналогичного размера, поэтому нет сомнений, что она будет отлично работать с AM5.

Теперь остается вопрос, нужно ли вообще покрывать термопастой края IHS, выходящие за пределы вырезов, или это не будет иметь значения.

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Интересно узнать, какими будут официальные рекомендации AMD и что обнаружится в ходе тестирования.