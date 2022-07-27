Asus расширяет линейку игровых мониторов новой моделью ROG Strix XG32UQ (не путать с ROG Strix XG32VQ). Согласно странице продукта Asus, XG32UQ имеет размер 32 дюйма и разрешение 4K. Другие соответствующие характеристики включают частоту обновления 144 Гц, что является нормой, когда речь идет о панелях 4K IPS.
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Однако Asus позволяет владельцам увеличить значение частоты обновления до 160 Гц (используя DSC) при использовании порта DisplayPort 1.4. 144 Гц — это максимум при использовании двух доступных портов HDMI 2.1 на задней панели монитора. Хотя и кажется, что этот монитор идеально подойдет только геймерам на ПК, однако Asus также позиционирует его как подходящую замену для консольных геймеров. Нативные игры 120 Гц 4K с переменной частотой обновления и автоматическим режимом низкой задержки поддерживаются через HDMI 2.1 для Xbox Series X и PlayStation 5.
Завершает набор функций ROG Strix XG32UQ время отклика панели 1 мс с типичной яркостью 450 нит. Тем не менее панель может достигать пикового значения 600 нит (сертифицировано DisplayHDR 600) в режиме HDR. Кроме того, монитор рассчитан на коэффициент контрастности 1000 нит, что является конкурентоспособным в этом классе, и поддерживает технологии Adaptive Sync на ПК (AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync). Также утверждается, что ROG Strix XG32UQ будет охватывать 96 процентов цветового пространства DCI-P3 и 120 процентов цветового пространства sRGB.
ROG Strix XG32UQ регулируется по высоте, повороту и наклону, но не поворачивается. И хотя вы найдете разъем для наушников, встроенных динамиков нет. Наконец, монитор поддерживает монтаж VESA 100, если вы хотите освободить место на столе.
В настоящее время Asus ничего не сообщает о ценах или доступности ROG Strix XG32UQ в США. Что касается цен, 32-дюймовый QHD ROG Strix XG32VQ имеет MSRP 699 долларов, поэтому можно ожидать, что ROG Strix XG32UQ будет стоить 799 долларов или выше. Что касается доступности, Computer Base утверждает, что монитор дебютирует в Германии в третьем квартале 2022 года.