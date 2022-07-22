Радиаторы доступны в 4 цветах и стоят от 32 до 36 евро

Компания EK Water Blocks представила новую конструкцию пассивного радиатора для твердотельных накопителей M.2. Ее новейшие радиаторы из алюминия разработаны так, чтобы соответствовать эстетике серии EK Quantum. Радиаторы доступны в нескольких цветах. Они подходят как для односторонних, так и для двусторонних твердотельных накопителей M.2 2280 и доступны по цене от 32 до 36 евро, в зависимости от выбранного вами цвета.

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Вы можете подумать, что EK Water Blocks, анонсирующая радиатор с пассивным охлаждением для твердотельных накопителей, — это компания, отклоняющаяся от своего курса. Да, словенская фирма специализируется на жидкостном охлаждении, но указывает, что она была одной из первых, кто начал выпускать пассивные радиаторы M.2, выпустив свой первой радиатор для решения проблем с троттлингом твердотельных накопителей еще в 2017 году. Это был довольно простой и очевидный дизайн радиатора с ребрами. Новые радиаторы EK-Quantum Convection M.2 NVMe SSD явно перенимают фирменный дизайн EK Quantum, который используется в популярном семействе аксессуаров для жидкостного охлаждения.

Новые пассивные радиаторы привлекают внимание и излучают стиль EKWB. Однако следует задаться вопросом, является ли пассивная экструзионная конструкция столь же эффективной при рассеивании тепла, как альтернатива с несколькими ребрами тех же размеров.

В своем пресс-релизе EKWB обращается к проблемам с эффективностью охлаждения. Это говорит о том, что в настоящее время твердотельные накопители с водяным охлаждением не нужны. Это связано с тем, что EK-Quantum Convection M.2 NVMe «полностью предотвратит троттлинг в случаях с достаточным воздушным потоком или иным образом значительно продлит время до возникновения троттлинга SSD». Твердотельные накопители PCIe 5.0 могут изменить требования к охлаждению в пользу активного воздушного или жидкостного охлаждения, но, возможно, у EK уже есть еще один продукт для таких случаев.

Компания утверждает, что новый дизайн радиатора подходит для охлаждения SSD M.2 2280 как с односторонними, так и с двусторонними чипами NAND. Есть еще одна спецификация, на которую нужно обратить внимание, если вы думаете о покупке этих радиаторов: из-за нижней пластины радиатора твердотельного накопителя EK-Quantum Convection M.2 NVMe разъем M.2 должен иметь высоту 4,2 мм. Проверьте это перед заказом: вам нужен артикул 2199230-X. Эти детали иногда не указаны в спецификациях материнской платы, поэтому вам, возможно, придется взять линейку и измерить.

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EKWB продает новые радиаторы EK-Quantum Convection M.2 NVMe SSD через свой интернет-магазин. Также они будут доступны и у партнеров. Цены в интернет-магазине EK составляют 31,90 евро за черную, серебристую и никелевую версии и 35,90 евро за золотистую версию. Эти цены включают стандартный для ЕС НДС, который составляет 20%.