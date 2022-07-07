Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Крис Гриффит из Code Calamity наконец протестировал обновление кодировщика AMF от AMD
Тестирование показывает, что кодировщик AMF от AMD наконец-то почти сравнялся с Nvidia NVENC
анонсы и реклама
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

После почти десятилетия проблем с качеством кодировщик AMD AMF наконец-то получил значительное улучшение качества изображения благодаря внедрению B-кадров в AMF Release 1.4.24. На самом деле обновление было выпущено несколько месяцев назад, но только вчера Крис Гриффит из Code Calamity наконец протестировал обновление.

реклама

По словам Гриффита, он увидел огромные выгоды от обновления. Кодер AMF смог приблизиться к новейшему кодировщику NVENC от Nvidia, установленному в ее графических процессорах серии RTX 20 и 30. Это обновление может рассматривать графические процессоры AMD Radeon как гораздо более жизнеспособное решение для потоковой передачи игр, а изображения с низким битрейтом выглядят почти так же хорошо, как и аналоги Nvidia.

Основные проблемы, связанные с кодировщиками AMD, возникли еще в графических процессорах Polaris серии 400, а в некоторых случаях даже раньше. Поддержка и качество были постоянными проблемами и, по большей части, всегда уступали другим кодировщикам, таким как кодировщик Nvidia NVENC или Intel QuickSync. 

Но проблема качества усугубилась введением кодировщика NVENC 6-го поколения от Nvidia, представленного в серии RTX 20, который значительно улучшил кодирование графического процессора, поставив производительность на один уровень с кодированием x264.

Несмотря на то, что NVENC 6-го поколения вышел более четырех лет назад, AMD так и не вернулась, а ее кодировщики остались в основном такими же, даже на последних графических процессорах серии Radeon RX 6000. Видео эксперта по потоковой передаче EposVox иллюстрирует ужасную производительность потоковой передачи AMF в сценариях с низким битрейтом, работающих на кодеке H.264.

Единственным исключением является кодирование HVEC, где кодировщик AMD AMF очень хорошо работает. Но эта возможность почти никогда не будет использоваться в реальном мире, поскольку сегодня все современные видеоплееры требуют поддержку H.264.


B-кадры возвращаются

Решающей особенностью, улучшающей качество изображения AMF, является повторное введение B-кадров в кодировщик AMD. По иронии судьбы, у AMD изначально была поддержка B-кадров со своим оригинальным механизмом кодирования и декодера VCE (начиная с реализации 2-го поколения). Но AMD, похоже, прекратила его поддержку, когда выпустила свой новый движок VCN, который впервые был выпущен с APU AMD Raven Ridge и видеокартами RDNA1.

B-кадры — очень важный аспект сжатия видео в современную эпоху. Эти кадры объединяются с кадрами I и P для создания сильно сжатого видеофайла. B-кадры позволяют алгоритму сжатия H.264 прогнозировать данные изображения как из прошлых кадров, так и из будущих кадров в видеопотоке. Это необязательная функция, но она значительно повышает качество изображения при более низких скоростях передачи данных.

Результаты теста

Code Calamity использовала VMAF для измерения различий в качестве изображения между AMF, NVENC и Intel QuickSync, используя Big Buck Bunny в качестве эталонного видео. В этом бенчмарке максимально возможная оценка 100 баллов. Для справки, в этом тесте NVENC набрал 96,13 балла, а Intel QuickSync — 96,37. Согласно Code Calamity, кодировщик AMD AMF отстает от обоих этих кодировщиков всего на полпункта, тогда как, как и прежде (без B-кадров), кодировщик AMD AMF отставал на целых два пункта.

Это означает, что качество изображения AMF прямо сейчас ниже последнего кодировщика NVENC от Nvidia, однако намного лучше того, что было до обновления.

Поддержка по-прежнему в значительной степени отсутствует

На данный момент единственная проблема с этим обновлением кодировщика AMF заключается в том, что ни одна потоковая платформа не предлагает поддержки, включая OBS, несмотря на то, что обновление вышло почти четыре месяца назад. Непонятно, почему до сих пор никто не реализовал поддержку обновления, но у AMD есть история, когда разработчики не оказывали широкой поддержки разработчикам при внедрении своих SDK для кодировщиков. Это может быть причиной того, что реализация поддержки занимает так много времени.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Так что на данный момент этот тест можно использовать как взгляд на будущую производительность AMF. Можно лишь надеяться, что приложениям, таким как OBS, не потребуется много времени, чтобы воспользоваться преимуществами нового обновления, дабы нынешние и будущие владельцы видеокарт AMD могли лучше использовать их для потоковой передачи и других задач.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #обновление #обновления
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Старший вице-президент AMD рассказал об эффективности и преимуществах GPU RDNA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
6
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
26
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
9
Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
10
На бургерах в сети фастфуда "Вкусно - и точка" обнаружена плесень и останки насекомых
50
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
19
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
38
В магазинах РФ резко подорожали процессоры – ищем самые выгодны предложения со скидками на 5 июля
16
Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
25
Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
100
Казахстан может запретить экспорт в Россию санкционных товаров
25
Можно ли в магазинах РФ купить недорогую видеокарту – 5 моделей по выгодным ценам на 6 июля
4
В блокчейне Эфириума Sepolia стартовал переход на PoS – отказ от майнинга на видеокартах близок
12
Выбираем оптимальный игровой процессор лета 2022 года – 5 моделей Intel и AMD по правильным ценам
8
MSI анонсировала 24-дюймовый игровой монитор G2412 с разрешением FullHD и частотой обновления 170 Гц
2
Обновление KB5014668, исправляющее ошибку обновления Windows 11, невозможно установить на многие ПК
4
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
146
Доходность майнеров начинает восстанавливаться, цены видеокарт прекратили снижение
10
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
40
5 июля цены на видеокарты подросли вслед за долларом
9

Популярные статьи

Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
36
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
49
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
76
Главные игры июля 2022 года
19
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
133
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Goonder Swan
18:39
по разному тут :) кто-то к кассе с тележками с горкой стоит, кто в руках держит пару продуктов. Тут больше к статистике вопрос. Но таких огромных супермаркетов я нигде в европе не видел. Даже тот же л...
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
Дмитрий Шинкарёв
18:38
Через пару месяцев будут вынуждены продавать ниже рекомендованной. Не думаю что они много продадут. Только время тянут.
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
Муж_ЗАГЛOTA
18:33
и тебе напишу! Размеры: Самодельный корпус: Размер ~ 40 x30 x10 см Ginzzu D370: Размер ~35,5 x36,0 ...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Алибек
18:31
Если чел пишет про бюджет, а потом первым делом берет интел, то дальше можно не читать. Он и nvidia потом возьмёт, а в конце на серьёзных щях будет утверждать что это топ за свои деньги
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
NOFX
18:31
До октября один фиг будет ещё мелькать это чучело
В отставку уходит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Муж_ЗАГЛOTA
18:30
не звезди! товарищ!!! Размеры: Самодельный корпус: Размер ~ 40 x30 x10 см Ginzzu D370: Размер ~35,5 x...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Эовейн Триада
18:30
Одновременный запуск. Firefox, делаешь Избранное, там папочка по какой-то теме, нажимаешь "открыть по всех вкладках" и современный процессор их мгновенно грузит, старый (3570К без разгона) тупит, прич...
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
BarDuck
18:25
Просто заводы находятся в разных странах мира. В РФ едут кроссы из Китая,потому и качество такое. Первая обувь ecco была только из Дании, потом Данию сменила Португалия, а её Китай.
Минпромторг РФ назвал интернет-магазин Wildberries каналом сбыта контрафакта
Василий Сорокин
18:25
А при чем тут барыги и хуанг? Да и по приколу с какой стати барыги должны вдруг начать заниматься благотворительностью? У тебя рассуждения какого то ребенка. Хуанг откладывает релиз чтобы народ разоб...
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
Анатолий Азачем
18:23
А у нас молоко на 50% подорожало с начало года! Газ вроде свой, поля свои , а цена взлетела по-крайне мере в розницу в гипериаркетах Ростова. В начале года по скидкам было не более 50руб за литр, а се...
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем