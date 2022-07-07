Тестирование показывает, что кодировщик AMF от AMD наконец-то почти сравнялся с Nvidia NVENC

После почти десятилетия проблем с качеством кодировщик AMD AMF наконец-то получил значительное улучшение качества изображения благодаря внедрению B-кадров в AMF Release 1.4.24. На самом деле обновление было выпущено несколько месяцев назад, но только вчера Крис Гриффит из Code Calamity наконец протестировал обновление.

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По словам Гриффита, он увидел огромные выгоды от обновления. Кодер AMF смог приблизиться к новейшему кодировщику NVENC от Nvidia, установленному в ее графических процессорах серии RTX 20 и 30. Это обновление может рассматривать графические процессоры AMD Radeon как гораздо более жизнеспособное решение для потоковой передачи игр, а изображения с низким битрейтом выглядят почти так же хорошо, как и аналоги Nvidia.

Основные проблемы, связанные с кодировщиками AMD, возникли еще в графических процессорах Polaris серии 400, а в некоторых случаях даже раньше. Поддержка и качество были постоянными проблемами и, по большей части, всегда уступали другим кодировщикам, таким как кодировщик Nvidia NVENC или Intel QuickSync.

Но проблема качества усугубилась введением кодировщика NVENC 6-го поколения от Nvidia, представленного в серии RTX 20, который значительно улучшил кодирование графического процессора, поставив производительность на один уровень с кодированием x264.

Несмотря на то, что NVENC 6-го поколения вышел более четырех лет назад, AMD так и не вернулась, а ее кодировщики остались в основном такими же, даже на последних графических процессорах серии Radeon RX 6000. Видео эксперта по потоковой передаче EposVox иллюстрирует ужасную производительность потоковой передачи AMF в сценариях с низким битрейтом, работающих на кодеке H.264.

Единственным исключением является кодирование HVEC, где кодировщик AMD AMF очень хорошо работает. Но эта возможность почти никогда не будет использоваться в реальном мире, поскольку сегодня все современные видеоплееры требуют поддержку H.264.





B-кадры возвращаются

Решающей особенностью, улучшающей качество изображения AMF, является повторное введение B-кадров в кодировщик AMD. По иронии судьбы, у AMD изначально была поддержка B-кадров со своим оригинальным механизмом кодирования и декодера VCE (начиная с реализации 2-го поколения). Но AMD, похоже, прекратила его поддержку, когда выпустила свой новый движок VCN, который впервые был выпущен с APU AMD Raven Ridge и видеокартами RDNA1.

B-кадры — очень важный аспект сжатия видео в современную эпоху. Эти кадры объединяются с кадрами I и P для создания сильно сжатого видеофайла. B-кадры позволяют алгоритму сжатия H.264 прогнозировать данные изображения как из прошлых кадров, так и из будущих кадров в видеопотоке. Это необязательная функция, но она значительно повышает качество изображения при более низких скоростях передачи данных.

Результаты теста

Code Calamity использовала VMAF для измерения различий в качестве изображения между AMF, NVENC и Intel QuickSync, используя Big Buck Bunny в качестве эталонного видео. В этом бенчмарке максимально возможная оценка 100 баллов. Для справки, в этом тесте NVENC набрал 96,13 балла, а Intel QuickSync — 96,37. Согласно Code Calamity, кодировщик AMD AMF отстает от обоих этих кодировщиков всего на полпункта, тогда как, как и прежде (без B-кадров), кодировщик AMD AMF отставал на целых два пункта.

Это означает, что качество изображения AMF прямо сейчас ниже последнего кодировщика NVENC от Nvidia, однако намного лучше того, что было до обновления.

Поддержка по-прежнему в значительной степени отсутствует

На данный момент единственная проблема с этим обновлением кодировщика AMF заключается в том, что ни одна потоковая платформа не предлагает поддержки, включая OBS, несмотря на то, что обновление вышло почти четыре месяца назад. Непонятно, почему до сих пор никто не реализовал поддержку обновления, но у AMD есть история, когда разработчики не оказывали широкой поддержки разработчикам при внедрении своих SDK для кодировщиков. Это может быть причиной того, что реализация поддержки занимает так много времени.

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Так что на данный момент этот тест можно использовать как взгляд на будущую производительность AMF. Можно лишь надеяться, что приложениям, таким как OBS, не потребуется много времени, чтобы воспользоваться преимуществами нового обновления, дабы нынешние и будущие владельцы видеокарт AMD могли лучше использовать их для потоковой передачи и других задач.