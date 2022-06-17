AMD Raphael уже в середине сентября?

Серия AMD Ryzen 7000 может официально поступить в продажу 15 сентября.

реклама

Во время презентации в Китае (вероятно, для местных ритейлеров и дистрибьюторов) представитель компании мог только что подтвердить дату поступления материнских плат Ryzen 7000 и AM5. Согласно одному из слайдов презентации, серия процессоров AMD следующего поколения может быть доступна уже 15 сентября, что является датой поступления в продажу.

Таким образом, серия AMD Ryzen 7000 станет доступной более чем на месяц раньше, чем серия графических процессоров Radeon 7000. Это даст клиентам достаточно времени, чтобы выбрать актуальные комплектующие для сборки нового поколения AMD.

Серия AMD Ryzen 5000 с микроархитектурой Zen3 была запущена в ноябре 2020 года, на месяц раньше, чем Radeon 6000 на базе RDNA2. Серия Ryzen следующего поколения может следовать очень похожей схеме:

Ryzen 7000: 15 сентября

Radeon 7000: с конца октября до середины ноября

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Для новой серии настольных компьютеров Ryzen потребуется новый сокет LGA1178 или AM5. Материнские платы X670/B650 будут совместимы только с технологией памяти DDR5. Новая платформа также будет совместима с PCIe Gen5. AMD еще не подтвердила, совместима ли ее графика Radeon 7000 на основе архитектуры RDNA3 с этим новым интерфейсом.