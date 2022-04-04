Стартовая цена кажется слишком высокой и составляет около 235 долларов

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

реклама

Сегодня в Интернете были обнаружены списки онлайн-магазинов, в которых продаются видеокарты AMD Radeon RX 6400. Пользователь @momomo_us в Twitter сообщил, что видеокарты начали продаваться в Китае (JD.com) и в Аргентине (продавец не указан). Лучшая цена в этих ранних ценах совсем не очень хороша. Например, цена в Китае ценник составляет примерно 235 долларов, а цена в Аргентине — более 480 долларов.

Выше можно увидеть скриншот списка RX 6400 из Китая. Рядом с видеокартой указаны технические характеристики, которые были обнародованы компанией AMD еще 5 января 2022 года, когда была представлена печально известная RX 6500 XT, так что никаких сюрпризов.

Удивительным является ценообразование. По словам источника, цена в 1499 китайских юаней (235 долларов) является значительно завышенной по сравнению с ожидаемой в 1000 юаней (156 долларов). Так более дорогая AMD Radeon RX 6500 XT уже подешевела до 169 долларов без учета налога.

Образец видеокарты из магазина в Аргентине представляет собой знакомый дизайн MSI Aero ITX, который выглядит коротким, но является двухслотовой видеокартой. URL-адрес, заголовок страницы, заголовок продукта и код детали в списке компонентов LezamaPC указывают «MSI Radeon RX 6400 Aero ITX 4G», но, к сожалению, в тексте описания обсуждается более старая RX 560.

На момент написания статьи у LezamaPC в наличии было 69 таких видеокарт. Тем не менее навряд ли они будут продаваться по указанной цене в 53 240 песо, так как это примерно 480 долларов.

Что касается ожидаемой производительности Radeon RX 6400, она будет на 30% медленнее, чем RX 6500 XT. MyDrivers говорит, что она также будет «немного медленнее, чем GTX 1650». При запуске было продемонстрировано, что RX 6500 XT легко опережает GTX 1650 в современных играх.

Показатели цен в настоящее время не очень хороши, но нормальные цены, вероятно, появятся через неделю-две после официального старта продаж.

Ниже находится таблица известных на данный момент технических характеристик RX 6400, и их сравнение с ближайшими конкурентами.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке